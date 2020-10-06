Медики на передовій боротьби: помирають від COVID-19, але робота ні до чого?

Резонансна історія: помер почаївський лікар, який стояв на передовій боротьби із коронавірусом, але родина не отримає обіцяної компенсації від держави. І це не одиничний випадок. У червні новинні ресурси повідомили про те, що родинам померлих від COVID-19 лікарям держава виплатить чи не 1 мільйон 600 тисяч гривень.

На практиці відбувається розслідування, яке має підтвердити, чи на роботі заразився коронавірусом медпрацівник – лише тоді можуть призначити виплати. Щоб розібратися детальніше, необхідні пояснення офіційних органів влади, втім, у Міністерстві охорони здоров’я ці питання від журналістів поки ігнорують. Тож наведемо ті свідчення, які Радіо Свобода вдалося зібрати.

Терапевт Іван Венжинович дивився на перехожих по всій Україні з білбордів із написом «Дякуємо за життя».

Він помер 30 вересня із діагнозом: тромбоемболія легеневої артерії. До лікарні потрапив із двобічною пневмонією і «згорів» за три дні. Йому був 51 рік. Тест на коронавірус у лікаря виявився негативним.

Після статті видання «Лівий берег» стало відомо, що родина померлого лікаря не отримає компенсації від держави, адже ПЛР-тест на коронавірус негативний.

Іван Венжинович працював сімейним терапевтом у Почаївській районній лікарні понад 25 років, у тому числі постійно контактував із хворими на COVID-19.

Утім, навіть із позитивним тестом щодо коронавірусу не все так однозначно щодо виплат.

Спочатку треба довести, що заразився на роботі.

Помер від COVID-19, але розслідування каже – не через роботу

Про медика Василя Савенка можна знайти безліч теплих спогадів і відгуків як про професіонала. Йому присвятила допис і заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Він був лікарем із 45-річним стажем і керував Старосамбірським центром первинної медичної допомоги.

Його відданості справі дивувались навіть журналісти, бо Василь Савенко давав коментарі телефоном уже під час того, як його забирала до лікарні швидка.

У нього був діагностований COVID-19, і чоловік не дожив до власного 60-річчя буквально 9 днів – помер 1 серпня.

Попри те, що було відомо про його контакт із хворим на COVID-19 пацієнтом, комісія з розслідування не підтвердила зараження медика на роботі, розповідає Радіо Свобода його син Олег Савенко. Майже весь свій час батько проводив на роботі, задує син.

«Останні місяці він ніде не ходив, щоб десь заразитися. Був пацієнт, із яким він контактував. Але, на жаль, коли почали вести розслідування, то написали, що контакту не було», – розповідає Олег Савенко.

Він пояснює, що не претендує на гроші, адже вони не повернуть батька, втім, важливий момент справедливості.

«У тата був один постійний пацієнт, який до нього приходив на консультації. До того, як він заразився, він контактував із цим пацієнтом, який помер після тата через два дні від COVID-19. Знаю, що тато з ним контактував, бо він щось йому виписував, відправляв його в інше місто на обслідування по урології», – згадує Олег.

Василь Савенко не просто очолював первинну ланку медицини у місті Старий Самбір, а ще й вів прийом як уролог. До захисту ставився вкрай відповідально, згадує син, сам ходив у рукавицях і синові наказував дотримуватися захисних заходів, адже той теж працює в лікарні, тільки у Львові.

А в перші місяці звісток про коронавірус Василь Савенко як керівник Старосамбірського центру первинної медичної допомоги закупив 4 тисячі масок іще по 50 копійок за штуку, згадує Олег, чим забезпечив медперсонал захистом у майбутньому, коли засоби захисту стали дефіцитом. Тоді ще мало хто розумів, навіщо це, але батько діяв на випередження, розповідає він.

«У нашій державі простіше написати, що контакту не виявлено, ніж узяти відповідальність на себе. Хоча я завжди казав, що ці кошти, які мали виплатити, мені тата не повернуть, і вони мені взагалі не потрібні. Велось розслідування, ми всі документи надали. У Львові нам сказали, що 1 мільйон 600 тисяч гривень не дається ніколи. Це тільки для тих родин, де є маленькі діти, де один із членів сім’ї не працює, тоді виділяється сума у 200–300 тисяч», – пояснює для Радіо Свобода Олег Савенко.

Таке ставлення б’є по мотивації і інших лікарів, переконаний Олег.

«Є сім’ї, в яких це був єдиний годувальник, і, не дай Бог, помирає людина, і сім’я лишається без нічого. Так, лікарня виплатила останню зарплату, лікарняний, профспілка виплатила на поховання, але про ті суми, про які говорить держава і наш президент… Дуже смішно. Коли по новинах я чую, які виплати мають бути, то стає просто смішно і навіть не хочеться той телевізор більше вмикати і слухати їх. Це нісенітниця, такого немає ніде», – каже Олег.

Що каже МОЗ?

Щодня міністр охорони здоров’я Максим Степанов проводить брифінги в режимі онлайн, де журналістам пропонують заздалегідь відправити питання через спеціальну форму.

Радіо Свобода направило такі питання: скільки медиків в Україні померли від COVID-19 і які суми компенсацій сім’ям померлих медиків уже виплачені?

У міністерстві це питання проігнорували. Із 13 хвилин брифінгу: 6 хвилин – загальна інформація щодо стану із захворюваністю і поради від міністра, 4 хвилини – реклама онлайн-сервісу «Є малятко», і решта, 3 хвилини, – це відповідь на одне-єдине поставлене питання щодо проведення виборів під час карантину…

У міністерстві не вперше ігнорують питання від Радіо Свобода, тож ми направили офіційний запит паралельно із запитаннями онлайн. Як тільки отримаємо відповідь, оприлюднимо її.

Тим часом частково на наше питання відповіла колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун у своєму публічному дописі на сторінці у фейсбуці.

Посилаючись на дані Національної служби здоров’я України, вона пише, що за час пандемії в Україні помер 131 лікар, захворіли 16 387 медиків, а вже одужали з них понад 11 тисяч.

І це дуже високий показник смертності порівняно з іншими країнами, зазначає Уляна Супрун.

«Наприклад, у США з 214 тисяч усіх смертей медиків померло близько 1700. Це становить 0,8% від загальної кількості. В Україні ця цифра становить 2,95% (всього в Україні зафіксовано 4430 смертей через COVID-19), що більш ніж у три рази більше!» – пише вона.

Що ж із компенсаціями?

Шоб отримати офіційні дані, Радіо Свобода звернулося із запитами до Міністерства соціальної політики і Фонду соціального страхування.

У Фонді соціального страхування нам відповіли: виплати здійснюються активно, і загальна сума таких виплат склала 6,5 мільйонів гривень.

Але ця сума стосується і тих випадків, коли лікарі є потерпілими внаслідок виконання професійних обов’язків, тобто захворіли на COVID-19 на роботі, і одноразових компенсацій родинам.

Щодо одноразових компенсацій родинам лікарів, які померли від COVID-19, то у Фонді відповіли, що за одним законом їх отримали 14 родин.

«Сума профінансованої одноразової допомоги 14 сім’ям медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, склала 2,99 мільйона гривень: для 9 сімей виплата призначена у розмірі 210,2 тисячі гривень, для 5 сімей (страховий випадок після 01.07.2020) у розмірі 219,7 тисячі гривень», – повідомили у фонді.

Ці всі виплати фонд здійснив згідно із законом № 1105, де максимум дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму, тобто нині це 219,7 тисячі гривень.

Втім, є інший закон – «Про захист населення від інфекційних хвороб», і згідно з ним родини загиблих медиків теж отримують компенсації. Тут уже максимум у розмірі 750-разового розміру прожиткового мінімуму, тобто 1 576 500 гривень.

Таку допомогу отримали теж 14 родин (не тих самих, кількість збіглася, уточнили у Фонді).

«Із липня поточного року профінансовано 22,07 мільйона гривень сім’ям 14 померлих медичних працівників по 1 576 500 гривень на кожну сім’ю», – мовиться у відповіді.

Всі ці виплати: і 6,5 мільйонів, і 22,07 мільйонів гривень – були здійснені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, мовиться у відповіді на запит Радіо Свобода.

Який із цих законів застосовується – залежить від багатьох факторів, зокрема сімейного стану і наявності неповнолітніх дітей, уточнили у Фонді соціального страхування.

Про порядок призначення виплат можна дізнатися на сайті фонду.

Що кажуть лікарі?

Тож ми звернулися до Українського лікарського товариства у Львові, щоб зібрати дані на підставі свідчень.

На сайті цієї організації можна знайти перелік лікарів Львівщини, які померли від COVID-19, а також пропозицію лікарям звертатися по юридичну допомогу.

Голова Українського лікарського товариства у Львові Олег Дуда каже, що по юридичну допомогу лікарі звертаються вкрай рідко, й то це пов’язано передовсім із судовими суперечками із пацієнтами.

А от щодо виплати компенсацій родинам померлих від COVID-19 медиків він розповідає: «В нас є один лікар, маю контакти з його дружиною, який помер від COVID-19, але, на жаль, його не прив’язали до пацієнтів, і він не отримав підтвердження професійного захворювання, відповідно, родина не отримає компенсації. Є лікарка з обласної лікарні, яка померла, і там розслідування підтвердило контакт із хворим, але там є момент із виплатою: компенсація виплачується прямим родичам або дітям – і йде суд щодо того, кому цю виплату дати, але ніби з цим проблем немає. Є ще одна лікарка, про яку ми знаємо здалеку, але їй теж підтвердили як професійне захворювання».

Щодо доплат до окладів у вигляді 300%, то це лише для тих лікарів, які працюють безпосередньо в інфекційних лікарнях, що спеціалізуються на COVID-19.

«Тут також механізм цікавий. Бо немає таких випадків щодо 300%, щоб ти помножив на три свою зарплату. Я говорив із лікарями, які там працюють. Там немає такого, що дають 300% – вважається до 300%, а як вони там вираховують – треба із бухгалтерами спілкуватися», – пояснює голова Українського лікарського товариства.

Більше того, якщо лікар захворів, проводиться розслідування, де він захворів, чи це професійне захворювання, зауважує Олег Дуда.

«Якщо він захворів професійно, він може мати за наявності ускладнень пізніше групу інвалідності і 100% оплату лікарняного листка. Якщо людина захворіла іншою хворобою, то їй просто оплачують лікарняний і немає цього величезного розслідування. А тут – величезне розслідування, і все зводиться до того, що це не професійне захворювання, і закінчується тим, що просто оплачують лікарняний», – наголошує він.

У випадку з коронавірусом насправді нереально встановити, в який саме момент і де людина заразилася. У випадку з COVID-19 можна бути повністю в засобах індивідуального захисту, але це не застрахує від того, що ти можеш захворіти, пояснює голова лікарського товариства.

Щодо ПЛР-тестування, то інколи вони бувають негативні, хоча людина хворіє на COVID-19.

«Питання до якості тестів, але деколи тест може бути негативним. За правилами, мав би братися один мазок, але робитися два тести: ще один на іншу частинку вірусу. Це складний процес, але тоді він точніший. Ми тестам довіряємо, але якщо бачимо чітку клініку захворювання COVID-19, то навіть негативний тест зараховується як COVID-19, плюс роблять додаткові тести на імуноглобулін», – розповідає голова Українського лікарського товариства у Львові.

На думку Олега Дуди, треба врегулювати і питання проведення ПЛР-тестів для лікарів, адже тестування відбувається в останню чергу, якщо є клінічні симптоми.

На цьому наголошувала в своєму дописі і Уляна Супрун, яка наводила приклад США, де лікарів тестують і тоді, коли вони контактують із хворим на COVID-19, адже працюють із високим ризиком.