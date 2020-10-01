Євросоюз схвалив експрес-тести на COVID-19

Євросоюз схвалив використання експрес-тестів на коронавірус, які можуть дати результати за 15 хвилин і коштують в роздріб близько 20 доларів (565 гривень). Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Схвалений тест базується на визначенні вірусних білків антигенів і менш точний, ніж поширене зараз ПЛР-тестування. За твердженням розробників, він визначає захворювання на COVID-19 у 93,5 відсотках випадків, а його відсутність – в 99,3 відсотках.

Однак менш точне тестування може бути перевагою експрес-методики, а не його недоліком. Раніше газета The New York Time писала, що занадто точні тести можуть значно перевантажувати медичну систему, через те, що здорові люди з симптомами COVID-19 діагностуються як хворі.

До кінця року Європа повинна отримати ще два швидких тести. Це може допомогти європейським країнам проводити оперативне тестування, наприклад, в аеропортах.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у світі виявили майже 34 мільйона випадків інфікування коронавірусом, померли понад 1 мільйон людей, одужали – 23,6 мільйона.