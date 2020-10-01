В Україні другу добу поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків COVID-19

В Україні другу добу поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 30 вересня було виявлено 4 069 хворих. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли від COVID-19 напередодні 64 людини, одужали 2 083.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській області (450) та Києві (377) областях.

Загалом, станом на ранок 1 жовтня, в Україні виявили 213 028 випадки захворювання на COVID-19, померли 4 193 людей, 94 443 одужали.