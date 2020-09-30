Чехія і Словаччина через коронавірус запроваджують на своїх територіях надзвичайний стан

Уряди Чехії та Словаччини ухвалили рішення запровадити надзвичайний стан на своїх територіях із початку жовтня. Так, з 1 жовтня режим НС запроваджується у Словаччині. Прем’єр-міністр Ігор Матовіч заявив, що триватиме він орієнтовно 45 днів.

«Побачимо, як у нас проявляться подорожі громадян у поминальні дні, потім вирішимо, чи будемо продовжувати, чи матимемо можливість повернутись до звичного життя», – сказав прем’єр.

Режим надзвичайного стану у Словаччині, зокрема, передбачає, що на акціях, в тому числі спортивних, може збиратись не більше, ніж 50 людей. Носити захисну маску – одна з головних вимог, яка стосується учнів початкових і середніх шкіл, а також студентів. Без захисної маски вхід до крамниць, кафе, ресторанів, фітнесцентрів забороняється. Так само обов’язковою є маска у всіх видах транспорту.

Уряд Чехії також ухвалив рішення про запровадження надзвичайного стану в країні від 5 жовтня на 30 днів. При цьому влада звернулась із закликом до студентів медичних закладів допомогти в боротьбі з COVID-19. Інтенсивного зростання кількості інфікованих в Чехії не зафіксовано, зазначив міністр охорони здоров’я Роман Прімула, запровадження надзвичайного стану є реакцією на потребу тримати в готовності медичні заклади і роботу медичних працівників, додав він.

За даними Міністерства охорони здоров’я Чехії, станом на 30 вересня в країні зареєстровано 67 843 інфікованих COVID-19 осіб, одужали 32 759, померли – 636 людей.

У Словаччині всього з початку пандемії інфіковано COVID-19 10 141 громадян, понад 4 тьисячі – одужали, 48 людей померли.