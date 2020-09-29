Президентка Словаччини закликала співгромадян до солідарності, щоб перемогти COVID-19

Словацька президентка Зузана Чапутова у своєму надзвичайному зверненні висловила переконання, що здобути перемогу над загрозами COVID-19 можна лише разом завдяки відповідальним діям тих, хто ухвалює рішення – політиків і фахівців, і відповідальності кожного громадянина.

Зокрема, Чапутова наголосила, що мати вплив на зменшення кількості інфікованих COVID-19 буде важко, «але ми можемо докластися до того, щоб ситуацію протягом наступних тижнів утримати під контролем... Надіти захисну маску, пам’ятати про дотримання дистанції й застосовувати дезинфекцію – це триває секунди. Секунди, які можуть для тих найбільше вразливих означати роки життя, яке не обірветься передчасно».

Словацька президентка висловила переконання, що вченим вдасться взяти ситуацію під контроль, потрібно лише, «щоб ми цей час пережили з найменшими втратами життів, економіки і наших відносин». Зузана Чапутова висловила віру в силу, відвагу і відповідальність своїх співгромадян, а також переконання, що «Ми це подолаємо!».

Станом на 29 вересня у Словаччині підтвердили 9 343 випадки COVID-19, померли 44 людини.