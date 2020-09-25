Людей залишають помирати? Скарги щодо вакцини затьмарюють саміт ООН

Якщо ООН була створена з руїн Другої світової війни, що народиться після глобальної кризи COVID-19?

Багато світових лідерів на віртуальному саміті ООН цього тижня сподівалися, що вакцина буде доступною для всіх країн, багатих і бідних.

Проте на тлі виходу США, Китаю та Росії зі спільних зусиль у створенні та розповсюдженні вакцини, і деяких багатих країн, які укладають прямі угоди з фармацевтичними компаніями, щоб забезпечити мільйони потенційних доз, скарги до ООН є численними, але, ймовірно, марними.

«Людей залишуть помирати?» – сказав президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес, який сам переніс коронавірусну хворобу, про таку ненадійність.

Пандемія, за визначенням, є глобальним випробуванням

«Пандемія, за визначенням, є глобальним випробуванням» і потребує глобальної відповіді, але COVID-19 «на жаль показав, наскільки ми схильні відповідати на термінові загрози національним, а не міжнародним шляхом». Про це сказав президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Понад 150 країн долучилися до COVAX, програми, в якій багатші країни погодилися закуповувати потенційні вакцини і допомагати з їхнім фінансуванням для бідніших. Однак, відсутність Вашингтону, Пекіну та Москви означає, що реакція на кризу здоров’я, що за складністю безпрецедентна в 75-річній історії ООН, насправді, не буде глобальною. Натомість три країни висловили невизначені обіцянки, що поділяться будь-якою вакциною, яку розроблять, імовірно лише після того, як допоможуть власному населенню.

Саміт ООН цього тижня може стати закликом, сказала Ґейл Сміт, президентка ONE Campaign, неприбуткової організації, що бореться проти хвороб, яким можна запобігти, а також здійснює оцінювання найвпливовіших країн світу щодо їхнього внеску до вакцинної справедливості.

«Те, що лише деякі країни G20 усвідомлюють, що справедливе розповсюдження вакцини є рішенням в боротьбі з вірусом і сприятиме перезапуску глобальної економіки – не достатньо», – сказала вона.

Кінцевий термін для вступу до COVAX, співкерівником якого є ВООЗ, закінчується за декілька тижнів, тому лідери багатьох країн використовують зустріч ООН як гарний публічний шанс щоб підлещуватися, переконувати і навіть ганьбити.

Президент Гани Нана Акуфо-Аддо зазначив, що кордони і багатство по суті примарні: «Вірус навчив нас, що ми всі під ризиком, і немає спеціального захисту для багатих чи для якогось певного класу».

Президент тихоокеанської острівної держави Палау, де немає коронавірусу, висловився проти егоїзму: «Накопичення вакцин нашкодить нам всім».

Забезпечення справедливого доступу до вакцин, терапевтики та діагнозів пришвидшить кінець пандемії для всіх

А президент Руанди Пол Кагаме послався на загальне прагнення до повернення до норми: «Забезпечення справедливого доступу до вакцин, терапевтики та діагнозів пришвидшить кінець пандемії для всіх».

«Ніколи не доводилося поратися із ситуацією, в якій 7,8 мільярдів людей в світі потребують вакцинації майже одночасно», – сказав цього місяця Джон Нкенгасонг, голова Африканського центру для контролю та запобігання хвороб.

Це призвело до постання складних питань: хто отримає вакцинні дози першими; хто укладає приватні угоди, щоб їх отримати? Промови цього тижня чітко показують, що такі питання екзистенціально важливі.

Справа вакцин не повинна бути «суто меркантильним актом», сказав Ірак, чи «підлягати конкуренції», сказала Туреччина.

«Потрібно відокремити політику від питання про вакцини», – сказав Казахстан.

«Нам потрібна справжня глобалізація співчуття», – сказала Словаччина.

Домініканська Республіка використала великі букви в заяві: «МИ ВИМАГАЄМО, щоб ця вакцина була доступною для всіх людей на цій планеті». Представники Мозамбіку, лагіднішим тоном, попередили, що «націоналізм та ізоляціонізм на тлі пандемії, на нашу думку, є рецептом для провалу».

Незважаючи на їхню репутацію вдома чи на глобальній сцені, лідери країн знаходять спільну мову в часи коли світ наближається до шокуючого мільйону підтверджених смертей від пандемії.

Вакцину від коронавірусу потрібно розглядати як глобальне суспільне благо

«Вакцину від коронавірусу потрібно розглядати як глобальне суспільне благо. Будьмо впевненими в цьому», – сказав президент Філіппін Родріго Дутерте.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпочав Генеральну Асамблею із заявою в інтерв’ю медійній службі ООН про те, що «думати, що ми можемо врятувати багатих людей і залишити бідних страждати – безглузда помилка».

Не зрозуміло, чи призведуть зауваження світових лідерів, які були записані на відео з національних столиць, а не промовлені на дипломатичному саміті в штабквартирі ООН в Нью-Йорку, до якихось змін. Експерти з охорони здоров’я, активісти та інші, тривожно спостерігаючи за цим питанням, сумніваються в цьому.

«Продовжувати ці промови є важливо, але, зрештою, самі промови не матимуть ефекту якщо не буде вжито конкретних заходів для того, щоб бідні країни, і найбідніші серед них, мали доступ» до вакцини, сказав Тендай Мафума з південно-африканської організації забезпечення соціальної справедливості Section 27. Організація входить до коаліції, яка вимагає зробити ліки більш доступними.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попередив, що світ «наближається до стану, який деякими був названий «глобальною дисфункцією» в результаті пандемії, а глобальна система наразі «на межі драматичних потрясінь, що може призвести до незворотних наслідків».

«Ця ситуація – переломний момент для людства», – попередив він.

(В статті використані матеріали агенції АР)