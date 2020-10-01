Лише одна область відповідає критеріям послаблення карантину – МОЗ

Критеріям послаблення карантину станом на 1 жовтня відповідає лише одна область – Кіровоградська. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

У Кіровоградській області показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення склав 19 при мінімально необхідних для пом’якшення карантину 40.

У Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 158,7 на 100 тисяч людей.

Загалом, станом на ранок 1 жовтня, в Україні виявили 213 028 випадків захворювання на COVID-19, померли 4 193 людей, 94 443 одужали. Другу добу поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків.