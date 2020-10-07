В Україні з початку пандемії COVID-19 померли 132 медики – Степанов

В Україні з початку пандемії COVID-19 померли 132 медичних працівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Повинен сказати, що ми суттєво зменшили кількість медичних працівників, які страждають від коронавірусної хвороби. Якщо на початку квітня у нас кількість хворих медичних працівників становила до 20% від загальної кількості хворих, і це був найвищий показник в Європі, то зараз це не більше ніж 5%», – повідомив Степанов.

Усього COVID-19 уразив майже 17 тисяч медичних працівників.

Степанов додав, що виплатами постраждалим медикам і сім’ям померлих займається Фонд соціального страхування.

Станом на ранок 7 жовтня від початку пандемії коронавірус вразив 239 тисяч 337 українців, 4597 людей померли, одужали більше ніж 105 тисяч людей.