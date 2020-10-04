Хронологія: як поширювалася коронавірусна пандемія у світі

Китай вводить карантин для мільйонів людей в Ухані і провінції Хубей, коли кількість померлих зростає до 18.

Фото: Китайська воєнізована поліція стоїть на варті біля закритого залізничного вокзалу «Ханькоу» в Ухані, 23 січня 2020 року