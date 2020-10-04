Хронологія: як поширювалася коронавірусна пандемія у світі

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 29 вересня від COVID-19 у світі померли понад мільйон людей. У цьому матеріалі зібрані деякі з ключових подій, які показують, як новий коронавірус ширився світом.
Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 29 вересня від COVID-19 у світі померли понад мільйон людей. У цьому матеріалі зібрані деякі з ключових подій, які показують, як новий коронавірус ширився світом.
Китай попереджає Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про 27 випадків «вірусної пневмонії» в місті Ухань.
61-річний чоловік став першою жертвою інфекції. Попередні лабораторні аналізи, згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, виявили новий тип коронавірусу.
Китаянку відправили на карантин в Таїланді, вірус вперше виявили за межами Китаю.
Японія підтверджує перший випадок.
Південна Корея підтверджує перший випадок.
ВООЗ скликає екстрене засідання. Генеральний директор заявляє, що коронавірус ще не є причиною говорити про міжнародну надзвичайну ситуацію.
Китай вводить карантин для мільйонів людей в Ухані і провінції Хубей, коли кількість померлих зростає до 18.
Фото: Китайська воєнізована поліція стоїть на варті біля закритого залізничного вокзалу «Ханькоу» в Ухані, 23 січня 2020 року
Франція повідомляє про перші випадки захворювання у Європі.
Китай забороняє торгівлю дикими тваринами та продовжує свята для робітників та шкіл. Гонконгський лідер Керрі Лам оголошує про заходи щодо обмеження зв'язків з Китаєм.
США застерігають від поїздок до Китаю, через день після того, як 5 людей, які були в Ухані, стали першими підтвердженими інфікованими в Америці.
ВООЗ оголошує спалах захворювання надзвичайною ситуацією, яка викликає міжнародне занепокоєння.
США, Сінгапур, Росія та Австралія забороняють в’їзд іноземним мандрівникам, які нещодавно були в Китаї.
44-річний чоловік помер на Філіппінах, це перша відома смерть за межами Китаю.
Гонконг повідомляє про першу смерть. Макао закриває казино. American Airlines та United Airlines припиняють рейси до Гонконгу.
Близько 3700 пасажирів опинилися на карантині круїзного лайнера Diamond Princess. Понад 700 пасажирів мають позитивні результати тесту на коронавірус, 14 помирають. Карантин триває майже місяць.
Фото: Круїзний лайнер Diamond Princess
Лі Веньлян, китайський офтальмолог, який на початку пандемії наголошував на небезпеці вірусу і сам ним заразився, помирає. Раніше лікаря викликали до відділу поліції. Там його звинуватили в «поширенні чуток в інтернеті» і «порушенні громадського порядку» й закликали припинити такі дії. Смерть чоловіка викликала широку публічну жалобу і гнів на адресу влади.
Літня китайська туристка, шпиталізована у Франції – перший летальний випадок, зареєстрований в Європі.
Сплеск інфекцій у Південній Кореї, пов’язаний із церковним зібранням. Пізніше Південна Корея вимагає звинувачення у вбивстві керівників церкви Сінчхонджі.
В Україні немає підтверджених випадків COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.
Італія закриває постраждалі північні регіони Ломбардію та Венето.
Фото: Військові в захисних масках на площі біля собору Дуомо, закритого владою через спалах коронавірусного захворювання, Мілан, 24 лютого 2020 року
Провідні європейські фондові ринки втрачають від 3% до 4% на торгах 24 лютого через нові побоювання щодо поширення COVID-19 в Азії та Європі. Таких втрат зазнають німецький індекс DAX, французький CAC40, британський FTSE100 та інші.
Пік коронавірусної епідемії в Китаї припав на 23 січня – 2 лютого і відтоді пішов на спад, повідомив 24 лютого голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус.
Американські центри з контролю та профілактики захворювань закликають американців розпочати підготовку до розповсюдження вірусу, сигналізуючи про зміну тону.
Кількість нових заражень всередині Китаю стає меншою за кількість нових випадків в інших державах. Італія та Іран стають новими епіцентрами коронавірусного захворювання у світі.
Усі провідні фондові ринки світу перебувають у «червоній зоні» через поширення у світі коронавірусу. В Європі 28 лютого падіння складає від 4% до 5%, такі втрати демонструють німецький індекс DAX, французький CAC40, британський FTSE100 та інші.
Повідомляється про дві смерті в будинку для літніх людей поблизу Сіетлу, які вважаються першими летальними випадками у Сполучених Штатах.
Фото: Віктор Ляшко
В Україні зафіксований перший випадок викликаного коронавірусом захворювання COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Кількість заражених у світі перевищує 100 000. Кількість померлих перевищує 3400.
Ціни на сиру нафту падають на 25%, що є найбільшим денним падінням з часів війни у Перській затоці 1991 року, Саудівська Аравія та Росія починають цінову війну.
Італія вводить найсуворіший контроль з часів Другої світової. На карантині опиняється велика кількість людей.
Банк Англії знижує процентні ставки наполовину. Британський уряд оприлюднює бюджетний план, призначений для запобігання економічному спаду.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо йде на карантин після того, як у його дружини знайшли коронавірус.
Президент США Дональд Трамп оголошує про надзвичайну ситуацію, виділяють 50 мільярдів доларів федеральної допомоги.
Франція та Іспанія приєднуються до Італії у введенні карантину для десятків мільйонів людей. Інші країни продовжують заборону на в'їзд, щоб спробувати зупинити розповсюдження вірусу.
Фото: Закритий парк перед Ейфелевою вежею в Парижі, 23 березня 2020 року
Бразилія повідомляє про першу смерть. Європейський союз забороняє в’їзд іноземним мандрівникам.
Кількість померлих в Італії перевищила показники Китаю. Росія реєструє першу смерть. Вірус поширився на понад 170 країн.
Каліфорнія видає безпрецедентний загальноштатний наказ залишатися вдома, Нью-Йорк закриває магазини не першої необхідності.
Міжнародний олімпійський комітет оголошує про перенесення ігор 2020 року. Індія – на карантині.
Конгрес США схвалює пакет допомоги на 2 трильйони доларів, який став відомий як найбільший рятувальний пакет в історії Америки.
Південно-Африканська Республіка запроваджує карантини на території всієї країни. Кенія, Демократична Республіка Конго та інші африканські країни намагаються огородити міста.
У світі – понад 1 мільйон зареєстрованих випадків, кількість смертей зростає у США та Західній Європі.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні з коронавірусом після лихоманки і кашлю. Його виписали 12 квітня.
Ранні дані свідчать про те, що COVID-19 вбиває афроамериканців швидше, ніж решту населення США. Ситуація свідчить про нерівномірний доступ до медичної допомоги.
Ухань виходить з карантину. 11 мільйонів громадян можуть вперше за кілька місяців залишати свої домівки
Смертність у світі сягає 100 000, кількість підтверджених випадків перевищує 1,6 млн.
Кілька європейських країн починають послаблювати карантин. Іспанія відновлює будівництво та виробництво, Австрія та Італія дозволяють відкритися деяким магазинам. Данські діти можуть повернутися у школи.
Фото: Дональд Трамп
Трамп припиняє фінансування ВООЗ через нібито неефективну відповідь на пандемію.
Американська економіка втратила 20,5 мільйонів робочих місць у квітні. Це найстрімкіший спад після Великої депресії.
Avianca Holdings, друга за величиною авіакомпанія Латинської Америки, заявила про банкрутство. Світові перевізники суттєво постраждали від негативних наслідків коронавірусної пандемії.
Тисячі людей відвідують «Діснейленд» у Шанхаї, перший парк, знову відкритий компанією Walt Disney Co.
Вірус може стати такою ж ендемією, як ВІЛ, і ніколи не зникнути, каже ВООЗ.
ООН попереджає: насувається криза з психічними розладами, оскільки мільйони людей оточені смертями та хворобами і змушені потерпати від ізоляції й бідності.
Трамп повідомив про прийом гідроксихлорохіну і пояснив, що робить це «для профілактики» інфікування коронавірусом. Кілька досліджень поставили під сумнів його ефективність, вказавши на ризик серйозних побічних ефектів.
Бразилія обігнала Росію і стала другою країною за кількістю випадків інфікування коронавірусом у світі.
Помирає 46-річний афроамериканець Джордж Флойд після того, як міліціонер майже 9 хвилин тримав коліно на його шиї. Інцидент призвів до тижнів протестів проти расизму та свавілля правоохоронців у всьому світі, а експерти сфери охорони здоров'я попереджають: демонстрації можуть прискорити поширення вірусу.
Фото: Протест у Міннеаполісі, США, 26 травня 2020 року
Трамп заявив, що припиняє відносини США з ВООЗ щодо врегулювання спалаху, звинувачуючи агентство ООН у тому, що воно стало «маріонеткою Китаю».
Нова Зеландія скасовує всі обмеження, крім прикордонного контролю. Однією з перших країн вона повертається до нормального життя – майже такого, як було до коронавірусу.
Після 83 днів карантину Англія дозволяє відкритися магазинам роздрібної торгівлі.
У Бразилії кількість інфікованих наближається до 1 мільйона, а кількість померлих – до 50 000.
Фото: Люди в масках у черзі по соціальну допомогу, Бразилія, 2 серпня 2020 року
Після більш ніж 100 днів карантину жителі міста Нью-Йорк можуть підстригатися, робити покупки у відчинених магазинах та вечеряти на відкритому повітрі.
Смертність у світі перевищує 500 000, підтверджено 10 мільйонів інфікованих.
Англія дозволяє пабам, ресторанам та перукарням знову відчинитися. Північно-східний регіон Іспанії Каталонія вводить обмеження.
Індія обігнала Росію і стала третьою країною за кількістю інфікованих – майже 700 000.
Президент Бразилії заявив, що має коронавірус. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, що «з’являються докази» поширення коронавірусної інфекції повітряним шляхом.
Друге за величиною місто Австралії, Мельбурн, повертається до карантину.
Трамп, змінюючи риторику, заохочує американців носити маски, якщо вони не можуть дотримуватися соціальної дистанції, та попереджає: ситуація погіршиться, перш ніж покращиться.
Загальна кількість померлих перевищує 700 000, ВООЗ каже, що молоді люди повинні серйозно поставитися до теми вечірок, які сприяють розповсюдженню коронавірусу.
Трамп заявив, що вакцина може з’явитися до президентських виборів у США, які мають відбутися 3 листопада. Кількість інфікованих в Африці перевищує 1 мільйон.
Кількість померлих у Бразилії перевищує 100 000, продовжуючи зростати, більшість міст знову відчиняють магазини та ресторани.
Росія стає першою країною, яка схвалила вакцину проти COVID-19. Це викликало занепокоєння у світі, адже російська вакцина на момент випуску не пройшла всіх необхідних етапів тестування. І її безпечність поставили під сумнів.
Рівень інфікування на COVID-19 у Європі повернувся до березневих показників, сказав керівник агентства охорони здоров'я ЄС.
AstraZeneca призупиняє випробування на пізніх стадіях експериментальної вакцини через серйозні побічні ефекти в учасника, що викликає сумнів щодо її ранньої появи. Випробування в Британії відновили менш ніж через тиждень.
Індія обігнала Бразилію як друга найбільш уражена країна, де понад 4,2 мільйона випадків.
Фото: Працівник дезінфікує вулицю, Індія, 18 вересня 2020 року
Європейські країни – від Данії до Іспанії та Греції – оголошують про нові обмеження після сплеску випадків.
Британія стикається з прискореним розповсюдженням інфекції, Людей просять працювати з дому, а барам та ресторанам рано зачинятися. Проте повного карантину не вводять.
Компанія Johnson&Johnson оголосила, що розпочинає третю фазу клінічного випробування вакцин після позитивних результатів на попередніх стадіях. Ця вакцина одноразова. Потенційні вакцини компаній Moderna Inc, Pfizer Inc та AstraZeneca потребуватимуть двох ін’єкцій, розділених на кілька тижнів.
У світі від коронавірусу вже померли понад мільйон людей.