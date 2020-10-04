Хронологія: як поширювалася коронавірусна пандемія у світі

Reuters, Радіо Свобода

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 29 вересня від COVID-19 у світі померли понад мільйон людей. У цьому матеріалі зібрані деякі з ключових подій, які показують, як новий коронавірус ширився світом.

31 грудня 2019

Китай попереджає Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про 27 випадків «вірусної пневмонії» в місті Ухань.

11 січня 2020

61-річний чоловік став першою жертвою інфекції. Попередні лабораторні аналізи, згідно з повідомленнями китайських державних ЗМІ, виявили новий тип коронавірусу.

13 січня 2020

Китаянку відправили на карантин в Таїланді, вірус вперше виявили за межами Китаю.

15 січня 2020

Японія підтверджує перший випадок.

20 січня 2020

Південна Корея підтверджує перший випадок.

22 січня 2020

ВООЗ скликає екстрене засідання. Генеральний директор заявляє, що коронавірус ще не є причиною говорити про міжнародну надзвичайну ситуацію.

23 січня 2020

Китай вводить карантин для мільйонів людей в Ухані і провінції Хубей, коли кількість померлих зростає до 18.

Фото: Китайська воєнізована поліція стоїть на варті біля закритого залізничного вокзалу «Ханькоу» в Ухані, 23 січня 2020 року

24 січня 2020

Франція повідомляє про перші випадки захворювання у Європі.

25 січня 2020

Китай забороняє торгівлю дикими тваринами та продовжує свята для робітників та шкіл. Гонконгський лідер Керрі Лам оголошує про заходи щодо обмеження зв'язків з Китаєм.

27 січня 2020

США застерігають від поїздок до Китаю, через день після того, як 5 людей, які були в Ухані, стали першими підтвердженими інфікованими в Америці.

30 січня 2020

ВООЗ оголошує спалах захворювання надзвичайною ситуацією, яка викликає міжнародне занепокоєння.

1 лютого 2020

США, Сінгапур, Росія та Австралія забороняють в’їзд іноземним мандрівникам, які нещодавно були в Китаї.

2 лютого 2020

44-річний чоловік помер на Філіппінах, це перша відома смерть за межами Китаю.

4 лютого 2020

Гонконг повідомляє про першу смерть. Макао закриває казино. American Airlines та United Airlines припиняють рейси до Гонконгу.

5 лютого 2020

Близько 3700 пасажирів опинилися на карантині круїзного лайнера Diamond Princess. Понад 700 пасажирів мають позитивні результати тесту на коронавірус, 14 помирають. Карантин триває майже місяць.

Фото: Круїзний лайнер Diamond Princess

7 лютого 2020

Лі Веньлян, китайський офтальмолог, який на початку пандемії наголошував на небезпеці вірусу і сам ним заразився, помирає. Раніше лікаря викликали до відділу поліції. Там його звинуватили в «поширенні чуток в інтернеті» і «порушенні громадського порядку» й закликали припинити такі дії. Смерть чоловіка викликала широку публічну жалобу і гнів на адресу влади.

15 лютого 2020

Літня китайська туристка, шпиталізована у Франції – перший летальний випадок, зареєстрований в Європі.

19 лютого 2020

Сплеск інфекцій у Південній Кореї, пов’язаний із церковним зібранням. Пізніше Південна Корея вимагає звинувачення у вбивстві керівників церкви Сінчхонджі.

20 лютого 2020

В Україні немає підтверджених випадків COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

22 лютого 2020

Італія закриває постраждалі північні регіони Ломбардію та Венето.

Фото: Військові в захисних масках на площі біля собору Дуомо, закритого владою через спалах коронавірусного захворювання, Мілан, 24 лютого 2020 року

24 лютого 2020

Провідні європейські фондові ринки втрачають від 3% до 4% на торгах 24 лютого через нові побоювання щодо поширення COVID-19 в Азії та Європі. Таких втрат зазнають німецький індекс DAX, французький CAC40, британський FTSE100 та інші.

24 лютого 2020

Пік коронавірусної епідемії в Китаї припав на 23 січня – 2 лютого і відтоді пішов на спад, повідомив 24 лютого голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус.

25 лютого 2020

Американські центри з контролю та профілактики захворювань закликають американців розпочати підготовку до розповсюдження вірусу, сигналізуючи про зміну тону.

26 лютого 2020

Кількість нових заражень всередині Китаю стає меншою за кількість нових випадків в інших державах. Італія та Іран стають новими епіцентрами коронавірусного захворювання у світі.

28 лютого 2020

Усі провідні фондові ринки світу перебувають у «червоній зоні» через поширення у світі коронавірусу. В Європі 28 лютого падіння складає від 4% до 5%, такі втрати демонструють німецький індекс DAX, французький CAC40, британський FTSE100 та інші.

1 березня 2020

Повідомляється про дві смерті в будинку для літніх людей поблизу Сіетлу, які вважаються першими летальними випадками у Сполучених Штатах.

3 березня 2020

Фото: Віктор Ляшко

В Україні зафіксований перший випадок викликаного коронавірусом захворювання COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

6 березня 2020

Кількість заражених у світі перевищує 100 000. Кількість померлих перевищує 3400.

9 березня 2020

Ціни на сиру нафту падають на 25%, що є найбільшим денним падінням з часів війни у Перській затоці 1991 року, Саудівська Аравія та Росія починають цінову війну.

10 березня 2020

Італія вводить найсуворіший контроль з часів Другої світової. На карантині опиняється велика кількість людей.

11 березня 2020

Банк Англії знижує процентні ставки наполовину. Британський уряд оприлюднює бюджетний план, призначений для запобігання економічному спаду.

12 березня 2020

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо йде на карантин після того, як у його дружини знайшли коронавірус.

13 березня 2020

Президент США Дональд Трамп оголошує про надзвичайну ситуацію, виділяють 50 мільярдів доларів федеральної допомоги.

14 березня 2020

Франція та Іспанія приєднуються до Італії у введенні карантину для десятків мільйонів людей. Інші країни продовжують заборону на в'їзд, щоб спробувати зупинити розповсюдження вірусу.

Фото: Закритий парк перед Ейфелевою вежею в Парижі, 23 березня 2020 року

17 березня 2020

Бразилія повідомляє про першу смерть. Європейський союз забороняє в’їзд іноземним мандрівникам.

19 березня 2020

Кількість померлих в Італії перевищила показники Китаю. Росія реєструє першу смерть. Вірус поширився на понад 170 країн.

20 березня 2020

Каліфорнія видає безпрецедентний загальноштатний наказ залишатися вдома, Нью-Йорк закриває магазини не першої необхідності.

24 березня 2020

Міжнародний олімпійський комітет оголошує про перенесення ігор 2020 року. Індія – на карантині.

25 березня 2020

Конгрес США схвалює пакет допомоги на 2 трильйони доларів, який став відомий як найбільший рятувальний пакет в історії Америки.

27 березня 2020

Південно-Африканська Республіка запроваджує карантини на території всієї країни. Кенія, Демократична Республіка Конго та інші африканські країни намагаються огородити міста.

2 квітня 2020

У світі – понад 1 мільйон зареєстрованих випадків, кількість смертей зростає у США та Західній Європі.

5 квітня 2020

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон потрапив до лікарні з коронавірусом після лихоманки і кашлю. Його виписали 12 квітня.

7 квітня 2020

Ранні дані свідчать про те, що COVID-19 вбиває афроамериканців швидше, ніж решту населення США. Ситуація свідчить про нерівномірний доступ до медичної допомоги.

8 квітня 2020

Ухань виходить з карантину. 11 мільйонів громадян можуть вперше за кілька місяців залишати свої домівки

10 квітня 2020

Смертність у світі сягає 100 000, кількість підтверджених випадків перевищує 1,6 млн.

13 квітня 2020

Кілька європейських країн починають послаблювати карантин. Іспанія відновлює будівництво та виробництво, Австрія та Італія дозволяють відкритися деяким магазинам. Данські діти можуть повернутися у школи.

14 квітня 2020

Фото: Дональд Трамп

Трамп припиняє фінансування ВООЗ через нібито неефективну відповідь на пандемію.

8 травня 2020

Американська економіка втратила 20,5 мільйонів робочих місць у квітні. Це найстрімкіший спад після Великої депресії.

9 травня 2020

Avianca Holdings, друга за величиною авіакомпанія Латинської Америки, заявила про банкрутство. Світові перевізники суттєво постраждали від негативних наслідків коронавірусної пандемії.

11 травня 2020

Тисячі людей відвідують «Діснейленд» у Шанхаї, перший парк, знову відкритий компанією Walt Disney Co.

13 травня 2020

Вірус може стати такою ж ендемією, як ВІЛ, і ніколи не зникнути, каже ВООЗ.

14 травня 2020

ООН попереджає: насувається криза з психічними розладами, оскільки мільйони людей оточені смертями та хворобами і змушені потерпати від ізоляції й бідності.

18 травня 2020

Трамп повідомив про прийом гідроксихлорохіну і пояснив, що робить це «для профілактики» інфікування коронавірусом. Кілька досліджень поставили під сумнів його ефективність, вказавши на ризик серйозних побічних ефектів.

22 травня 2020

Бразилія обігнала Росію і стала другою країною за кількістю випадків інфікування коронавірусом у світі.

25 травня 2020

Помирає 46-річний афроамериканець Джордж Флойд після того, як міліціонер майже 9 хвилин тримав коліно на його шиї. Інцидент призвів до тижнів протестів проти расизму та свавілля правоохоронців у всьому світі, а експерти сфери охорони здоров'я попереджають: демонстрації можуть прискорити поширення вірусу.

Фото: Протест у Міннеаполісі, США, 26 травня 2020 року

29 травня 2020

Трамп заявив, що припиняє відносини США з ВООЗ щодо врегулювання спалаху, звинувачуючи агентство ООН у тому, що воно стало «маріонеткою Китаю».

8 червня 2020

Нова Зеландія скасовує всі обмеження, крім прикордонного контролю. Однією з перших країн вона повертається до нормального життя – майже такого, як було до коронавірусу.

15 червня 2020

Після 83 днів карантину Англія дозволяє відкритися магазинам роздрібної торгівлі.

19 червня 2020

У Бразилії кількість інфікованих наближається до 1 мільйона, а кількість померлих – до 50 000.

Фото: Люди в масках у черзі по соціальну допомогу, Бразилія, 2 серпня 2020 року

23 червня 2020

Після більш ніж 100 днів карантину жителі міста Нью-Йорк можуть підстригатися, робити покупки у відчинених магазинах та вечеряти на відкритому повітрі.

28 червня 2020

Смертність у світі перевищує 500 000, підтверджено 10 мільйонів інфікованих.

4 липня 2020

Англія дозволяє пабам, ресторанам та перукарням знову відчинитися. Північно-східний регіон Іспанії Каталонія вводить обмеження.

6 липня 2020

Індія обігнала Росію і стала третьою країною за кількістю інфікованих – майже 700 000.

7 липня 2020

Президент Бразилії заявив, що має коронавірус. Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, що «з’являються докази» поширення коронавірусної інфекції повітряним шляхом.

8 липня 2020

Друге за величиною місто Австралії, Мельбурн, повертається до карантину.

21 липня 2020

Трамп, змінюючи риторику, заохочує американців носити маски, якщо вони не можуть дотримуватися соціальної дистанції, та попереджає: ситуація погіршиться, перш ніж покращиться.

5 серпня 2020

Загальна кількість померлих перевищує 700 000, ВООЗ каже, що молоді люди повинні серйозно поставитися до теми вечірок, які сприяють розповсюдженню коронавірусу.

6 серпня 2020

Трамп заявив, що вакцина може з’явитися до президентських виборів у США, які мають відбутися 3 листопада. Кількість інфікованих в Африці перевищує 1 мільйон.

10 серпня 2020

Кількість померлих у Бразилії перевищує 100 000, продовжуючи зростати, більшість міст знову відчиняють магазини та ресторани.

11 серпня 2020

Росія стає першою країною, яка схвалила вакцину проти COVID-19. Це викликало занепокоєння у світі, адже російська вакцина на момент випуску не пройшла всіх необхідних етапів тестування. І її безпечність поставили під сумнів.

2 вересня 2020

Рівень інфікування на COVID-19 у Європі повернувся до березневих показників, сказав керівник агентства охорони здоров'я ЄС.

6 вересня 2020

AstraZeneca призупиняє випробування на пізніх стадіях експериментальної вакцини через серйозні побічні ефекти в учасника, що викликає сумнів щодо її ранньої появи. Випробування в Британії відновили менш ніж через тиждень.

7 вересня 2020

Індія обігнала Бразилію як друга найбільш уражена країна, де понад 4,2 мільйона випадків.

Фото: Працівник дезінфікує вулицю, Індія, 18 вересня 2020 року

18 вересня 2020

Європейські країни – від Данії до Іспанії та Греції – оголошують про нові обмеження після сплеску випадків.

22 вересня 2020

Британія стикається з прискореним розповсюдженням інфекції, Людей просять працювати з дому, а барам та ресторанам рано зачинятися. Проте повного карантину не вводять.

23 вересня 2020

Компанія Johnson&Johnson оголосила, що розпочинає третю фазу клінічного випробування вакцин після позитивних результатів на попередніх стадіях. Ця вакцина одноразова. Потенційні вакцини компаній Moderna Inc, Pfizer Inc та AstraZeneca потребуватимуть двох ін’єкцій, розділених на кілька тижнів.

29 вересня 2020

У світі від коронавірусу вже померли понад мільйон людей.

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