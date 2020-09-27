Ліжок для хворих на COVID-19 достатньо, бракує для тих, у кого підозра – лікар Дубровський

У лікарнях не бракує місць для людей, які мають підтверджений діагноз COVID-19, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський.

«Ліжка для позитивних пацієнтів є. Їх дуже багато. Мало місць для тих, у кого підозра. Якщо людина лабораторно за 3–4 дні, за які він лікується амбулаторно, отримає діагноз, з ним дуже легко далі працювати. Є місця, є розуміння, як поводитися далі. Дуже складно працювати з людьми, у яких немає діагнозу. Це велика проблема. Поступають важкі бабці з масою супутніх захворювань – кардіологія, стенти, інфаркти в анамнезі. І у них температура. Це COVID чи це не COVID? Для цього потрібен час. Це забирає наші зусилля, час. Був би діагноз – було би дуже просто», – наголосив лікар-інфекціоніст.

Минулої доби в Україні виявлено 3130 нових випадків COVID-19, з них у Києві – 323, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони. Згідно з повідомленням, померли за минулу добу 56 людей, одужали 1009 пацієнтів.

Станом на ранок 27 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 198 634 жителів України, 3959 людей померли, одужали – 87 882.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 сягнула майже 33 мільйонів, померли понад 994 тисячі людей, одужали майже 23 мільйони.