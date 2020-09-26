Джонсон у Генасамблеї ООН закликав світ з’ясувати причини пандемії COVID-19

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон закликав світову спільноту розкрити правду про походження коронавірусу SARS-CoV-2, який спричинив пандемію коронавірусного захворювання. Про це він сказав у своєму зверненні до Генеральної асамблеї ООН, засідання якої відбулося дистанційно.

«Давайте зцілимо світ – буквально й метафкрично. І почнімо з правди, тому що, як хтось сказав колись, правда може звільнити», – сказав голова британського уряду.

Джонсон вказав на наслідки пандемії наразі – близько мільйона померлих та «колосальні економічні втрати», які можуть бути й більшими.

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«Це моральний імператив для людства – бути чесними та досягнути спільного розуміння того, як почалася пандемія та чому вона змогла поширитися. Не тому, що я хочу звинуватити якусь країну чи уряду, чи заробити собі бали. Я просто вірю, як колишній пацієнт із COVID-19, що ми всі маємо право знати, щоб разом зробити все від нас залежне, аби запобігти повторенню», – сказав прем’єр-міністр Великої Британії, який переніс хворобу в травні.

Він зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров’я, хоча й «має велику потребу в реформуванні», все ще є єдиною інституцією, яка очолює боротьбу людства з захворюваннями. Саме тому, що словами політика, Велика Британія є одним із найбільших донорів ВООЗ – вона зобов’язалася зробити внески на 340 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступних чотирьох років.

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Водночас Джонсон звернув увагу на те, що протягом останніх 20 років було вісім спалахів смертельно небезпечних вірусів, кожен з яких міг перерости в пандемію.

«Людство було захоплене зненацька. Ми з усіх сил намагаємося встигати за подіями і досягаємо прогресу з болісною повільністю», – зазначив він.

Напередодні у ВООЗ заявили, що COVID-19 може забрати життя двох мільйонів людей до того, як вакцина стане широкодоступною.