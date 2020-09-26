«Віцепрем'єрку» спецбортом до Москви, а іншим – «залишайтеся удома»: як у Криму лікують від COVID-19

Кримська статистика захворюваності коронавірусом продовжує стрімко зростати. Щодня кількість офіційно виявлених інфікованих наближається до сотні. У кримських лікарнях організують нові місця. Одним пацієнтам із коронавірусом пропонують лікуватися вдома, тоді як інших відсилають спецбортом до Москви. Як кримчани прожили ще один тиждень із пандемією ‒ розповідають Крим.Реалії

Понад чотири тисячі випадків коронавірусу офіційно виявили в Криму з початку пандемії. Вірус, за офіційною статистикою російської влади півострова, «косить» майже сотню осіб щодня. Днями стало відомо, що ще 2,5 тисячі осіб перебувають під наглядом у зв'язку з можливим інфікуванням.

Вірус у цифрах

Цього тижня кримська статистика показала понад чотири сотні нових заражень коронавірусом. Антирекорди захворюваності фіксують практично щодня ‒ не менше ніж 80 випадків. Це перевищує всі показники попередніх тижнів.

Відомості російської влади Криму про захворюваність коронавірусом не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Але вони системні й дають хоча б приблизне уявлення про динаміку поширення захворювання.

Цього тижня кримська вірусна статистика була такою:

У вересні в Криму зафіксовано найбільшу кількість хворих із початку пандемії, повідомила голова кримського управління Роспотребнадзору Наталія Пеньковська.

«Вересень дає нам основну масу всіх хворих за весь період. Темп приросту захворюваності в Криму зберігається 2,1 загалом, це досить високий темп», ‒ сказала вона.

У Кримській правозахисній групі називають кримську статистику заниженою, оскільки вона, як стверджують правозахисники, не містить відомостей про інфікування в лавах російської армії та правоохоронних органів, а також не враховує пацієнтів із негоспітальною пневмонією.

Кримські чиновники також занижують відомості про смертність від коронавірусу, стверджують у КПГ.

Кримчан відсилають хворіти додому

Сімферополь у загальній структурі хворих дає від 50 до 80% всіх випадків, зареєстрованих щодня

Надання медичної допомоги в Криму під час пандемії стає все проблематичнішим. На тлі дефіциту медиків на півострові зростає захворюваність на пневмонію. Найвищий її рівень зафіксований у Сімферополі.

«Не усі пневмонії ковідні, пневмонії викликають також інші збудники, зокрема бактеріальні. І це накладається на ситуацію з коронавірусною інфекцією, тому що Сімферополь у загальній структурі хворих дає від 50 до 80% всіх випадків, зареєстрованих щодня», ‒ пояснила Наталія Пеньковська.

Щоб укомплектувати всіх хворих, у Криму почали оптимізувати місця в лікарнях. Цього тижня голова МОЗ російського уряду Криму Ігор Чемоданов оголосив, що хворих із легкою формою коронавірусу лікуватимуть вдома.

Раніше кримська влада пообіцяла до кінця вересня відкрити новий госпіталь для розміщення пацієнтів із коронавірусом на базі багатопрофільного медичного центру імені Семашка в Сімферополі.

Однак із лікуванням складних хворих зараз непросто.

Цього тижня віцепрем'єрку російського уряду Криму Олену Романовську, яка лежала в сімферопольській лікарні з коронавірусом, відіслали на лікування в сусідню Росію, пише «Комсомольськая правда».

Чиновницю відразу ввели в штучну кому й відіслали спецрейсом на Москву

«Спочатку лікарі не боялися за життя Романовської. Її стан був стабільним, і ніхто не чекав біди. Але 22 вересня їй несподівано стало гірше: пішло ускладнення на легені. Чиновницю відразу ввели в штучну кому й відіслали спецрейсом на Москву», ‒ повідомляє видання.

Віцепрем'єрка Криму захворіла на початку вересня і повідомила журналістам, що почувається добре. Ми намагалися зв'язатися з Оленою Романовською, але її телефон вимкнений.

Школи повертають в інтернет

Навчальний рік, який за ініціативою російського глави Криму Сергія Аксенова почався у Криму в форматі очного навчання, зараз доступний не всім.

Через коронавірус на дистанційне навчання в середині вересня пішли два десятки шкільних класів.

Цього тижня на віддалене навчання перевели ще 46 класів, повідомила перша заступниця міністра освіти, науки та молоді російського уряду Криму Валентина Бойко.

Більшість випадків коронавірусу, за її словами, зафіксовані в навчальних закладах Кіровського району та Сімферополя.

На дистанційну роботу переведені й низка кримських дитсадків. Проте кримські чиновники не поспішають робити цю практику загальною.

Севастополь «на межі можливостей»

У Севастополі теж фіксують свої антирекорди. Цього тижня там щодня виявляли по два десятки хворих коронавірусом. Це теж перевищує рівень захворюваності колишніх тижнів.

Навантаження на місцевих лікарів зросло втричі в порівнянні з травнем, повідомив завідувач відділення анестезіології та реанімації міської інфекційної лікарні Юрій Жуков.

Якщо раніше нам надходили по три-чотири людини, сьогодні у нас від дев'яти до дванадцяти хворих на один-два пости медичних сестер

«Відділення анестезіології та реанімації працює на межі можливості. Якщо раніше нам надходили по три-чотири людини, сьогодні у нас від дев'яти до дванадцяти хворих на один-два пости медичних сестер. Якщо хворих більше ‒ навантаження зростає пропорційно», ‒ стверджує він.

У зв'язку з цим Юрій Жуков нагадав севастопольцям про необхідність дотримуватися маскового режиму та заходів профілактики, рекомендованих Роспотребнадзором.

«Різкий стрибок захворюваності, який ми спостерігаємо зараз, пов'язаний із тим, що всі розслабилися. На жаль, масковий режим люди самі для себе вирішили скасувати, з'явилося багато «дисидентів», які говорять, що коронавірусу не існує. Якщо ми всі разом, севастопольці, не робитимемо певних кроків хоча б у плані маскового режиму, хворих буде все більше, й ми це не зупинимо», ‒ зазначив він.

Тим часом на медиках Севастополя активно почали випробовувати російську вакцину від коронавірусу.

За інформацією місцевої влади, пробна партія двокомпонентної векторної вакцини «Гам-Ковід-Вак» надійшла до міста минулого тижня. Нею, у першу чергу, прищепили медпрацівників, які перебувають у зоні ризику ‒ працівників поліклінік і стаціонарів.

«Вакцина дозволяє зберегти здоров'я шляхом вироблення імуноглобуліну G. Імунітет до захворювання виробляється упродовж двох-чотирьох тижнів», ‒ повідомляє головний позаштатний спеціаліст-епідеміолог департаменту охорони здоров'я російського уряду Севастополя Сергій Грига.

Чи так це насправді, достеменно невідомо. До російської вакцини в експертів є запитання. За їхніми словами, повноцінні клінічні випробування вакцини неможливо провести за кілька місяців, оскільки на це потрібні роки.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я Росії дозволили випробування ще однієї вакцини проти коронавірусу, розробленої Федеральним науковим центром досліджень і розробки імунобіологічних препаратів імені Чумакова РАН.