В Україні виявлено 3130 нових випадків COVID-19 – РНБО

Минулої доби в Україні виявлено 3130 нових випадків COVID-19, свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Згідно з повідомленням, померли за минулу добу 56 людей, одужали 1009 пацієнтів.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (323 нових хворих, 11 померлих) та Харківській області (494 виявлених випадки, 5 померлих).

Станом на ранок 27 вересня, від початку пандемії коронавірус вразив 198 634 українці, 3959 людей померли, одужали – 87 882.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 сягнула майже 33 мільйонів, померли понад 994 тисячі людей, одужали майже 23 мільйони.