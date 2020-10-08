Для виплат компенсацій медикам через COVID-19 виділили понад 233 млн гривень – Мінсоцполітики

На виплати компенсацій медичним працівникам через COVID-19 з Фонду боротьби з коронавірусною пандемією виділили понад 233 мільйона гривень. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили у Міністерстві соціальної політики.

«Міністерству соціальної політики із фонду виділено кошти на бюджетну програму «Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я та членам їхніх сімей» на загальну суму 233,322 млн гривень», – мовиться у повідомленні.

У Фонді соціального страхування України раніше повідомили Радіо Свобода, що медикам та їхнім родинам виплатили понад 29 мільйонів гривень компенсацій через COVID-19.