Дружина Петра Порошенка повідомила, що його стан через коронавірус погіршився

Стан хворого на коронавірус лідера партії «Європейська солідарність», п’ятого президента України Петра Порошенка погіршився, повідомила в інтерв’ю Яніні Соколовій дружина політика Марина Порошенко.

«У нього (Петра Порошенка – ред.) – двостороннє запалення легенів. Він перебуває в лікарні, отримує комплекс лікування. На жаль, у нього зараз погіршився стан крові – вона дуже густа. Лікарі навіть не можуть взяти її на аналіз, щоб промоніторити стан і подивитися перебіг хвороби», – розповіла Марина Порошенко.

За її словами, донька Євгенія, у якої також виявили COVID-19, переносить хворобу краще, ніж батько.

Про те, що хорий на COVID-19 Петро Порошенко госпіталізований з двостороннім запаленням легень стало відомо 3 жовтня.

29 вересня лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко повідомив, що в нього діагностували коронавірусну інфекцію. Чимало політиків і депутатів теж до сьогодні заявили, що підхопили інфекцію.