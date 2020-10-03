Хворий на COVID-19 Порошенко госпіталізований з двостороннім запаленням легень – дружина

Хворий на COVID-19 колишній президент України Петро Порошенко госпіталізований з двостороннім запаленням легень, повідомила його дружина Марина Порошенко, передає пресслужба партії «Європейська солідарність».

«Сьогодні з COVID-19 боряться мій чоловік і наша донька. Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Попри те, шо мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування», – заявила Марина Порошенко.

29 вересня лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко повідомив, що в нього діагностували коронавірусну інфекцію.

За час пандемії кількість випадків COVID-19 в Україні сягнула 222 322. Померли 4 353 людини, одужали – 98 737.