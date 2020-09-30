Через значну кількість нових випадків COVID-19 депутати хочуть відмінити засідання 1-2 жовтня – Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив журналістам, що через значну кількість нових випадків COVID-19 у парламенті керівники депутатських груп і фракцій вирішили відмінити засідання 1-2 жовтня, та замість них провести зустрічі у комітетах. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Зараз відбулася нарада з представниками всіх депутатських фракцій та груп. На жаль, ми вимушені констатувати, що в нас за вчора і позавчора захворіла велика кількість людей в залі й велика кількість людей захворіла в апараті ВРУ. За останні декілька днів до десяти осіб захворіли. Депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією четвер та п’ятницю визначити комітетськими днями для того, щоб Верховна Рада продовжувала свою роботу, але дала змогу зменшити концентрацію людей в одному приміщенні», – заявив Разумков.

Він сподівається, що відповідну постанову парламент підтримає уже сьогодні.

Напередодні заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк (фракція «Слуга народу») повідомив, що захворів на COVID-19.

Раніше сьогодні також стало відомо, що інший народний депутат, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко підхопив коронавірусну інфекцію.

Загалом, станом на ранок 30 вересня, в Україні виявили 208 959 випадки захворювання на COVID-19, померли 4 129 людей, 92 360 одужали.