Минулої доби в Україні вперше підтвердили понад 4000 випадків COVID-19 – РНБО

Упродовж минулої доби, 30 вересня, в Україні підтвердили 4 027 випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Це вперше за добу виявили понад 4 тисячі хворих.

Померли від COVID-19 напередодні 64 людини, одужали 2 110.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (549) та Донецькій (345) областях.

Загалом, станом на ранок 30 вересня, в Україні виявили 208 959 випадки захворювання на COVID-19, померли 4 129 людей, 92 360 одужали.