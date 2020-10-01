Голова партії «Слуга народу» повідомив, що захворів на COVID-19

Голова владної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що у нього підтвердили COVID-19.

«Так як вже почали ширитись чутки, поспішаю повідомити колег, виборців і суспільство особисто: на жаль, коронавірусна інфекція не оминула і мене», – повідомив Корнієнко у фейсбуці.

Він зазначив, що після двох тестів з негативним результатом, йому лише сьогодні поставили діагноз COVID-19.

«Стан у мене стабільний, отримую необхідне лікування, показань до госпіталізації немає», – додав депутат.

29 вересня також стало відомо, народний депутат, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко підхопив коронавірусну інфекцію.

Того ж дня і заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк (фракція «Слуга народу») повідомив, що захворів на COVID-19.

Напередодні і народна депутатка з партії «Європейська солідарність», медик-волонтер Яна Зінкевич повідомила, що у неї підтверджено COVID-19.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков раніше заявив журналістам, що через значну кількість нових випадків COVID-19 у парламенті керівники депутатських груп і фракцій вирішили скасувати засідання 1-2 жовтня.