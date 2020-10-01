ВООЗ: очікується, що до кінця року в Україні виявлятимуть 7-9 тисяч хворих на COVID-19 щоденно

Керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив в інтерв’ю «Суспільному», що, як очікується, до кінця року в країні щодня виявлятимуть 7-9 тисяч нових хворих на COVID-19.

«Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі», – зазначив Хабіхт.

Він наголосив, що в Україні все ще відбувається передача вірусу у громадах.

«Ми не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім’я, клас в школі, працівники одного відділу – ред.), до якого йде багато країн Європи. З наших досліджень ми знаємо, що лише кожна четверта особа регулярно миє руки. Також бачимо, що кожна третя особа не дотримується фізичної дистанції, коли відвідує різні заходи», – зазначив керівник українського офісу ВООЗ.

При цьому він додав, що буде більш стурбований, якщо в грудні в Україні фіксуватимуть більше 9 тисяч випадків інфікування за день.

Загалом, станом на ранок 1 жовтня, в Україні виявили 213 028 випадків захворювання на COVID-19, померли 4 193 людей, 94 443 одужали. Другу добу поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків.