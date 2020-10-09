Волонтери звернулись до влади щодо забезпечення лікарень киснем для хворих на COVID-19 – Ножевнікова

Президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра охорони здоров’я просять або дозволити лікарням використовувати технічний кисень, або видавати ліцензії на виробництво кисню за прискореною схемою. Про це розповіла одеська волонтерка, засновниця благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

«Із забезпеченням лікарень киснем склалась критична ситуація і є два виходи з неї. Або виключити кисень з переліку медичних препаратів, як це було раніше зроблено за часів Януковича. Тоді країна буде забезпечена киснем на багато років вперед – багато в яких заводів кисень є відходом виробництва. Або надавати заводам, які готові виробляти медичний кисень, ліцензії в прискореному режимі», – заявила Ножевникова.

За її словами, це проблема не тільки Одеської області, але й багатьох інших регіонів, де немає заводів з виробництву медичного кисню. На Одещині, за словами волонтера, в деяких лікарнях кисню вистачить на тиждень-два, а в деяких – тільки на декілька днів.

Вона зазначила, що у медичного і технічного кисню є різниця в концентрації та засобах перевезення, але це проблема, яку можна вирішити швидко. Наразі постачальники вже не можуть забезпечити потреби одеських лікарень і відмовляються від договорів. За інформацією волонтерки, розглядається можливість створення в регіоні кисневого складу, який будуть наповнювати постачальники з Дніпра, але для цього потрібно отримувати «аптечну» ліцензію, що також потребуватиме багато часу.

«Виробники технічного кисню звертались до міністерства ще в квітні із такими пропозиціями, але їхній лист втратили. Тепер я точно знаю, що варіанти заслухали і у президента, і у прем’єра ще 5 жовтня. Зараз чекаємо вирішення», – заявила Ножевнікова.

За даними уряду, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що сьогодні на засіданні Кабміну буде винесено декілька постанов, в тому числі постанова щодо забезпечення киснем. Будуть виділені та розподілені по регіонах відповідні кошти в межах субвенції. Він додав, що МОЗ готовий у стислі терміни сертифікувати виробників медичного кисню.

В Україні минулої доби виявили рекордні 5804 нові випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Загалом від початку пандемії на коронавірусну хворобу в Україні захворіли понад 250,5 тисячі людей, 4779 – померли.