Вакцина від COVID-19: коли буде в Україні і як швидко буде подолано пандемію

Дослідники працюють над розробкою сотень потенційних вакцин проти COVID-19, десятки тисяч людей беруть участь у випробовуваннях по всьому світі в надії покласти край пандемії коронавірусу. Коли можна очікувати її потенційної появи і чи означатиме це кінець пандемії?

Коли буде вакцина?

У ВООЗ сподіваються, що вже до кінця 2020 року. «Ми потребуватимемо вакцину, і є надія, що до кінця цього року ми можемо мати вакцину. Є надія», – сказав голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреєсус.

ВООЗ розраховує до кінця 2021 року забезпечити два мільярди доз вакцин.

А коли вакцина буде в Україні?

Керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт сказав днями «Суспільному» телебаченню, що якщо «все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може бути наявна в другій половині 2021 року для людей із уразливих груп населення».

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на початку серпня повідомив, що Україна отримала підтвердження від ініціативи COVAX, створеної для швидкого і справедливого доступу вакцин від COVID-19 у світі, і в рамках співпраці з цим міжнародним механізмом може розраховувати на отримання близько 8 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 для груп ризику.

«Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину, коли вона з’явиться й не викликатиме сумнівів у вчених», – заявив президент України Володимир Зеленський 7 жовтня.

Хто «на передовій» світових розробок?

Американський виробник ліків Pfizer із німецьким партнером BioNTech, американська Moderna та британська AstraZeneca спільно з дослідниками Оксфордського університету вже протягом наступних двох місяців можуть представити ранні аналізи даних досліджень. Також на черзі компанія Johnson & Johnson.

Що відбувається у випробуваннях?

Компанії тестують свої вакцини проти плацебо на здорових добровольцях, щоб перевірити, чи рівень заражень COVID-19 серед тих, хто отримав вакцину, значно нижчий, ніж у тих, хто отримав плацебо, пояснює агентство Reuters.

Правда, що Росія вже має вакцину?

Так, але її безпечність викликає питання. 11 серпня президент Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19. Міністр охорони здоров’я Росії стверджує, що вакцина показала високу ефективність і безпеку вакцини від COVID-19 під назвою «Спутнік V», яку пустили «у цивільний обіг».

Але ефективність і безпечність вакцини викликали питання як серед російських вчених, так і у світі. Вони поставили під сумнів рішення про її реєстрацію до завершення так званої третьої фази клінічних випробувань на людях і аналізу даних.

Третя фаза зазвичай охоплює тисячі людей і триває місяці, свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я. Вважають, що російську вакцину випробували менше ніж на 100 людях.

Лідер української партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук нещодавно зустрічався в столиці Росії Москві з президентом Росії Володимиром Путіним і попросив надати Україні російську вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19, якою вже сам нібито прищепився. Володимир Зеленський у відповідь закликав не вірити передвиборчим ініціативам політиків, які вакцинуються неперевіреними засобами.

Правда, що Китай уже має вакцину?

Китайська експериментальна вакцина, розроблена Інститутом медичної біології при Китайській академії медичних наук, виявилася безпечною на ранніх стадіях клінічного випробування, заявили дослідники. Про це повідомляє агенція Reuters.

У Китаї прищепили сотні тисяч робітників сфер першої необхідності й інших груп ризику іншими вакцинами, хоча на момент використання вакцин клінічні випробування не були повністю завершені. Серед експертів це викликало занепокоєння щодо безпеки.

Китай має щонайменше чотири експериментальні вакцини на завершальній стадії клінічних випробувань. Китай також веде переговори з ВООЗ щодо оцінки його вакцини від COVID-19.

Чи є українські розробки?

Так. Львівські науковці виграли гранти на створення вакцини від COVID-19, про що 9 вересня повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Директор Інституту біології клітини НАН України, професор Андрій Сибірний і його заступник подали свої проєкти на конкурс Національного фонду досліджень України. Андрій Сибірний «сподівається вже за пів року отримати з колегами дріжджові продуценти вірусних білків, а тоді їх випробовуватимуть на тваринах», – розповів Козицький. Більше можна прочитати тут.

Вакцина швидко здолає пандемію?

Ні. «Навіть коли вакцина доступна, це не означає, що протягом місяця всі будуть вакциновані, ми говоримо про шість місяців, дев'ять місяців, …рік», – сказав в інтерв’ю британській медіакомпанії «Бі-бі-сі» професор Нілай Шах, керівник кафедри хімічної інженерії Імперського коледжу Лондона.

Що викликає запитання?

На думку спеціалістів, ключовими питаннями залишається те, як скоро з'явиться потенційна вакцина, наскільки ефективною і безпечною вона буде, як швидко її зможуть доставити в різні держави світу, скільки доз вакцини потребуватиме одна людина і що буде у разі відмови великої кількості людей вакцинуватися.

Як захищатися до появи вакцини?

Велика кількість експертів погоджується: вірус, імовірно, ще довго буде поширюватися, і доведеться навчитися з ним жити і не забувати про засоби і методи захисту.

У США заявили про наявність доказів, які підтверджують, що носіння маски справді захищає від коронавірусної інфекції. Навіть коли з’явиться ефективна вакцина і люди пройдуть щеплення, все одно доведеться носити маски – мовляв, ніхто точно не може сказати, якою буде імунна реакція кожного організму.

«Маска – найважливіший засіб захисту громадського здоров’я, який ми маємо», – сказав директор Центрів контролю та запобігання захворюванням США Роберт Редфілд під час слухань у комітеті Сенату США.