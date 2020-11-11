П’ять речей, які потрібно знати про вакцину Pfizer – відео
Американська фармацевтична компанія Pfizer заявляє, що її експериментальна вакцина, схоже, під час великомасштабних випробувань досягла 90-відсоткової ефективності. Ця новина отримала широке поширення. Але коли вакцина стане доступною і для кого? Відеорепортаж Радіо Свобода (Автор: Марґот Бафф. Відео: Reuters, AFP)
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