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11 листопада 2020, Київ 18:47
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П’ять речей, які потрібно знати про вакцину Pfizer – відео

П’ять речей, які потрібно знати про вакцину Pfizer – відео
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П’ять речей, які потрібно знати про вакцину Pfizer – відео

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Американська фармацевтична компанія Pfizer заявляє, що її експериментальна вакцина, схоже, під час великомасштабних випробувань досягла 90-відсоткової ефективності. Ця новина отримала широке поширення. Але коли вакцина стане доступною і для кого? Відеорепортаж Радіо Свобода (Автор: Марґот Бафф. Відео: Reuters, AFP)

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