Зеленський ініціює програму «Здорова нація» через пандемію COVID-19

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з несприятливою епідемічною ситуацією, яка склалася в усьому світі, ініціює розробку програми «Здорова нація», яка міститиме практичні рекомендації громадянам щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань і подолання їхніх наслідків, «щоб люди не залишалися сам на сам зі своїми недугами, зокрема спричиненими коронавірусом». Як повідомляє пресслужба президента, про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Зеленського.

«Коли людина захворіє на COVID-19, лікарі їй прописують профілактичні ліки різного характеру. Ми говоримо зараз про той стан хворого, коли не йдеться про обов’язкове лікування в лікарні й застосування антибіотиків. Тобто у більшості випадків COVID-19 потрібна самоізоляція та профілактичні ліки, які підтримують нормальний стан здоров’я людини», – сказав Зеленський.

Тому, за його словами, потрібно, щоб іще до інфікування людина знала, як зміцнити свій організм, щоб він був готовий побороти вірус.

«Час займатися зарядкою чи тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, покращити здоров’я нації», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо необхідно поліпшувати умови для занять спортом, додав він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував долучити до програми спортсменів, які перехворіли на COVID-19, – щоб вони розповідали людям про свій досвід боротьби з хворобою.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею створення програми «Здорова нація». Представники Офісу президента і Кабінету міністрів найближчим часом напрацюють план розробки та втілення програми в життя, йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що президент Зеленський і керівник його офісу Єрмак захворіли на COVID-19. За їхніми словами, вони почуваються добре і продовжують працювати дистанційно.

Влітку на COVID-19 хворіла дружина президента Олена Зеленська.

За останню добу в Україні виявили 10 179 нових випадків коронавірусного захворювання.

Загалом станом на 10 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 479 тисяч людей. Від COVID-19 померли 8 756, одужали 214,6 тисячі людей.