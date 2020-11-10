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10 листопада 2020, Київ 12:08
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Нове довкола COVID-19 у світі на 9 листопада – відео

Нове довкола COVID-19 у світі на 9 листопада – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі на 9 листопада – відео

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Кількість випадків COVID-19 у всьому світі перевищила позначку в 50 мільйонів. У декількох європейських країнах знову діє режим карантину. Данія почала знищувати норок після того, як на тваринних фермах з'явився новий штам вірусу. А від фармацевтичної компанії Pfizer надійшли багатообіцяючі новини. Компанія стверджує, що її експериментальна вакцина, як виглядає, під час великомасштабних випробувань досягла 90-відсоткової ефективності. (Відео Reuters, AFP)

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