Кількість випадків COVID-19 у всьому світі перевищила позначку в 50 мільйонів. У декількох європейських країнах знову діє режим карантину. Данія почала знищувати норок після того, як на тваринних фермах з'явився новий штам вірусу. А від фармацевтичної компанії Pfizer надійшли багатообіцяючі новини. Компанія стверджує, що її експериментальна вакцина, як виглядає, під час великомасштабних випробувань досягла 90-відсоткової ефективності. (Відео Reuters, AFP)