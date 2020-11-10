Мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 у Краматорську – під питанням

Рішення про розгортання мобільного госпіталя для хворих на коронавірус у Краматорську чи будь-якому іншому місті Донецької області ще не ухвалили. Про це 9 листопада повідомив Олександр Педенко, начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА.

«На жаль, відповісти стовідсотково не можу, оскільки остаточного рішення щодо відкриття мобільного госпіталя у Краматорську або в іншому місті ще не ухвалено. Немає розуміння щодо бюджету фінансування цих мобільних госпіталів. Інформація департаментом охорони здоров’я (Донецької ОДА) підготовлена, направлена на Міністерство охорони здоров’я», – заявив Педенко у відповідь на запитання кореспондента «Радіо Свобода».

5 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що мобільний госпіталь для хворих на коронавірус на Донеччині розгорнуть саме у Краматорську.

«У нас розглядається декілька варіантів, де саме він буде розгортатися, цей мобільний шпиталь. Ми розраховуємо десь на від 500 до 1000 ліжок. Обрахували, відповідно, суму коштів, які будуть виділені з державного бюджету, з ковідного фонду саме на закупівлю обладнання, на закупівлю самих ліжок, безпосередньо, функціональних, також на заробітні плати нашим медичним працівникам, які там будуть працювати», – зазначив міністр.

За повідомленням Донецької ОДА, за минулу добу в області виявили 388 нових випадків захворювання на коронавірус. Всього з початку епідемії на Донеччині виявили 14582 хворих, 5242 одужали, 224 померли, 9116 продовжують лікування.

Cтаном на 10 лютого в Україні виявили коронавірус у понад 479 тисяч людей. Від COVID-19 померли 8 756, одужали 214,6 тисячі.