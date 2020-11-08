Пандемія COVID-19: кількість людей, які захворіли, сягає 50 мільйонів по світу

Кількість людей, які захворіли на коронавірусну інфекцію, в усьому світі перевищила 50 мільйонів. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість зареєстрованих хворих перевищує 49,5 мільйона.

Чверть всіх випадків була зареєстрована в останні 30 днів. Жовтень виявився найгіршим місяцем протягом пандемії, яка почалася навесні.

Читайте також: Словаччина тестує усе населення на коронавірус, щоб запобігти локдауну: як це роблять та які результати

получені Штати стали першою країною, де добова статистика перевищила 100 тисяч випадків на добу. За добу 7 листопада в цій країні виявили 126 тисяч нових хворих.

В Європі зареєстрували 12 мільйонів хворих, на цей регіон припадає 24% смертей від COVID-19 у всьому світі.

Найбільш постраждалою від пандемії після США є Індія, де захворіли 8,5 мільйонів людей. Щодня країна повідомляє про близько 46 тисяч виявилених хворих.

Наразі від коронавірусної хвороби, яку виявили в Китаї наприкінці 2019 року, померли понад 1,25 мільйона людей. Більшість хворих, втім, одужують.

За весь час пандемії в Україні захворіла 460 331 людина, одужали – 206 866, померли – 8 450.