«Укрзалізниця» повідомила про поновлення найближчої ночі продажу квитків на низку станцій

«Укрзалізниця» повідомила, що із 00:01 9 листопада буде відновлено рух із більшості тимчасово закритих станцій, а відтак відкриває звідти продаж квитків.

«Згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9листопада буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка», – йдеться в повідомленні.

УЗ розмістила перелік поїздів, на які поновлюється продаж квитків.

Поза тим, із 00:01 9 листопада буде закрито продаж квитків із станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ-Херсон, додали в УЗ.

«До врегулювання ситуації поїзди прослідують через станцію без посадки пасажирів. Висадка пасажирів проводиться за встановленим порядком», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» періодично закриває продаж квитків із станцій, забороняючи посадку у вагони, з населених пунктів у «червоній зоні» із поширення COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 460 331 людина, одужали – 206 866, померли – 8 450.