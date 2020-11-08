Жінок більше серед тих, хто захворів на COVID-19 минулої доби у Києві – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загального числа у 943 хворих на COVID-19 у Києві за минулу добу – понад пів тисячі – жінки.

«Захворіли 526 жінок віком від 18 до 95 років і 371 чоловік віком від 18 до 95 років. А також 24 дівчинки від двох років до 17 та 22 хлопчики від двох місяців до 17 років», – повідомив Кличко.

Він зазначив, що серед, хто захворів, є і 27 медиків.

За минулу добу у столиці 15 людей померли, 117 одужали, додав Кличко.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Шевченківському районі – 158, в Деснянському – 128 та 111 випадків – у Дніпровському районі, – зауважив мер Києва.

Від початку пандемії, станом на 8 листопада, у столиці України виявили 44 172 випадки COVID-19, померли 867 киян, одужали – 16 497.

За весь час пандемії в Україні захворіла 460 331 людина, одужали – 206 866, померли – 8 450.