Кількість інфікованих коронавірусом у США перевищила 10 млн

Станом на ранок 10 листопада у США кількість інфікованих коронавірусом склала понад 10,1 мільйона. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Від COVID-19 у Штатах померли більш ніж 238 тисяч людей, одужали майже 4 мільйона.

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Загалом у світі кількість інфікованих коронавірусом сягнула понад 50,8 мільйона. Померли понад 1,2 мільйона людей, одужали більш ніж 33 мільйона.

9 листопада американська фармакологічна компанія Pfizer та німецька компанія BionTECH, які спільно працюють над вакциною від коронавірусу, заявили, що потенційна вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 під назвою BNT162b2 здатна запобігати COVID-19 в більш ніж 90 відсотках випадків.