Коронавірус у міністра оборони: заперечили, потім підтвердили

Міністр оборони України Андрій Таран має позитивний результат тесту на коронавірус, повідомляє агентство «Укрінформ» із посиланням на Міноборони.

За цим повідомленням, тест, що виявився позитивним, зробили ще перед поїздкою на Донбас президента України Володимира Зеленського 7 листопада, в якій міністр його супроводжував.

Таран перейшов на режим самоізоляції і роботу в дистанційному режимі, змінивши свій робочий графік, його стан і самопочуття наразі задовільні, повідомляє агентство.

На дві години раніше в Міністерстві оборони заявляли, як повідомило агентство «Інтерфакс-Україна», що інформація про те, що міністр оборони України Андрій Таран захворів на COVID-19, не відповідає дійсності.

«Міністр здоровий. Він перебуває на своєму робочому місці, займається щоденною діяльністю, відповідно до покладених на нього обов’язків», – заявили тоді в Міноборони.

Раніше 9 листопада стало відомо, що на COVID-19 захворів і міністр фінансів Сергій Марченко – про це повідомили агентство «Укрінформ» і інтернет-видання «Європейська правда».

Крім того, цього ж дня офіційно повідомили про те, що позитивні результати тесту на коронавірус мають також президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак.