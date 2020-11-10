В Україні виявили 10 842 нових випадки COVID-19

В Україні минулої доби, 9 листопада, виявили 10 842 нових випадки COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Серед нових хворих 410 дітей та 445 медпрацівників.

Упродовж доби госпіталізували 1 252 людей, одужали 5 514, померли – 191. За добу зробили 42 966 тестів.

Загалом станом на 10 лютого в Україні виявили у понад 479 тисяч людей. Від COVID-19 померли 8 756, одужали 214,6 тисячі.

Загалом у світі кількість інфікованих коронавірусом сягнула понад 50,8 мільйона. Померли понад 1,2 мільйона людей, одужали більш ніж 33 мільйона.

9 листопада американська фармакологічна компанія Pfizer та німецька компанія BionTECH, які спільно працюють над вакциною від коронавірусу, заявили, що потенційна вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 під назвою BNT162b2 здатна запобігати COVID-19 в більш ніж 90 відсотках випадків.