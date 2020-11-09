Мінкульт не підтримує карантин «вихідного дня» через наслідки для сфер культури та гостинності

Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує ініціативу уряду щодо карантину «вихідного дня». Про це 9 листопада заявив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

За словами Ткаченка, позиція його відомства пов’язана з тим, що карантин матиме негативні наслідки для сфери культури, креативних індустрій та гостинності.

«Сотні тисяч працюючого населення України опиняються у зоні ризику залишитися без роботи. Тобто мова йде про життя та існування людей», – пояснює міністр.

Крім того, він вказує на те, що сфера культури генерує від 2% до 4% внутрішнього валового продукту. Водночас, на думку Ткаченка, закриття закладів культури не допоможе стримати ріст захворюваності на COVID-19.

«Заклади культури очевидно не є епіцентром для розповсюдження вірусу. Контролювати дотримання карантинних обмежень у закладах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоб відвідувачі перебували у масках та температурний скринінг – постійно відслідковується, дезинфікуючі засоби завжди в доступі. Тому закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей по виконанню санепідем вимог МОЗ – рішення, яке прирікає державу на неминучі втрати», – стверджує урядовець.

Він припускає, що заброрна закладам культури працювати у вихідні дні скоротить їхні вже невисокі доходи ще на 50%.

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6 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ пропонує запровадити «жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто, субота-неділя». Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що тему «карантину вихідного дня» наразі обговорюють на рівні різних робочих груп.

За час пандемії в Україні виявили 469 018 випадків COVID-19. Одужали вже 209 143 людини, померли 8 565. За добу 8 листопада виявили 8 687 нових випадків COVID-19, одужали 2 277, померли – 115. За добу зробили 41 114 тестів.