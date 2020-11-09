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09 листопада 2020, Київ 19:24
Новини | Коронавірус

Мінкульт не підтримує карантин «вихідного дня» через наслідки для сфер культури та гостинності

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вказує на негативні наслідки, які карантин може мати для сфер культури і гостинності

Міністерство культури та інформаційної політики не підтримує ініціативу уряду щодо карантину «вихідного дня». Про це 9 листопада заявив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

За словами Ткаченка, позиція його відомства пов’язана з тим, що карантин матиме негативні наслідки для сфери культури, креативних індустрій та гостинності.

«Сотні тисяч працюючого населення України опиняються у зоні ризику залишитися без роботи. Тобто мова йде про життя та існування людей», – пояснює міністр.

Крім того, він вказує на те, що сфера культури генерує від 2% до 4% внутрішнього валового продукту. Водночас, на думку Ткаченка, закриття закладів культури не допоможе стримати ріст захворюваності на COVID-19.

«Заклади культури очевидно не є епіцентром для розповсюдження вірусу. Контролювати дотримання карантинних обмежень у закладах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоб відвідувачі перебували у масках та температурний скринінг – постійно відслідковується, дезинфікуючі засоби завжди в доступі. Тому закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей по виконанню санепідем вимог МОЗ – рішення, яке прирікає державу на неминучі втрати», – стверджує урядовець.

Він припускає, що заброрна закладам культури працювати у вихідні дні скоротить їхні вже невисокі доходи ще на 50%.

Читайте також: Степанов: під час карантину вихідного дня ми рекомендуватимемо закривати ТРЦ

6 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ пропонує запровадити «жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто, субота-неділя». Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що тему «карантину вихідного дня» наразі обговорюють на рівні різних робочих груп.

За час пандемії в Україні виявили 469 018 випадків COVID-19. Одужали вже 209 143 людини, померли 8 565. За добу 8 листопада виявили 8 687 нових випадків COVID-19, одужали 2 277, померли – 115. За добу зробили 41 114 тестів.

«Ти вдихаєш, а воно не дихається». В Україні повідомили про дефіцит медичного кисню для хворих на COVID-19 – відео
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«Ти вдихаєш, а воно не дихається». В Україні повідомили про дефіцит медичного кисню для хворих на COVID-19 – відео

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