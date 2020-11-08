В разі карантину через КПВВ у Щасті мають пропускати гуманітарні вантажі – Резніков

Україна готова розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування біля контрольних пунктів в’їзду та виїзду з окупованих територій, повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. Про це він сказав у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ і забезпечувати, включно з аптечними кіосками. Ми у спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А Мінсоцполітики у швидкий спосіб дає дозвіл відповідно. І ті вантажі потім можуть потрапити, знову ж таки через КПВВ, на окуповані території в інтересах людей», – сказав він.

Резніков нагадав, що 10 числа планується відкриття двох пунктів перетину лінії розмежування в Луганській області – в Золотому та Щасті.

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«Ми можемо допомагати через поставки гуманітарних вантажів. Я дуже вдячний і ПРООН, і Червоному Хресту, і іншим гуманітарним організаціям. І ми поставили технічне завдання колегам, які готові працювати над підготовкою КПВВ в Щасті для того, щоб забезпечити можливість перетину КПВВ гуманітарним вантажам, навіть якщо буде обмеження перетину людей у зв’язку з обмеженнями карантинними», – зазначив він.

На питання, чи йдеться про українські чи міжнародні гуманітарні вантажі, Резніков відповів: «будь-які».

«Питання стоїть у тому, що гуманітарна допомога має бути. І не має значення, який прапор наклеєний на тому чи іншому ящику», – сказав урядовець.

Єдиний чинний КПВВ в Луганській області – в Станиці Луганській – лишається зачиненим до 15 листопада. Його закрили з 15 жовтня.