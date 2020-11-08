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08 листопада 2020, Київ 23:30
Новини | Суспільство

В разі карантину через КПВВ у Щасті мають пропускати гуманітарні вантажі – Резніков

UKRAINE – The city Schastya of the Luhansk region, which is located not far from the Lugansk occupied by the Russian hybrid forces

Україна готова розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування біля контрольних пунктів в’їзду та виїзду з окупованих територій, повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. Про це він сказав у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми готові розгортати гуманітарні табори на лінії розмежування, біля наших КПВВ і забезпечувати, включно з аптечними кіосками. Ми у спрощеному режимі приймаємо гуманітарні вантажі від гуманітарних організацій. А Мінсоцполітики у швидкий спосіб дає дозвіл відповідно. І ті вантажі потім можуть потрапити, знову ж таки через КПВВ, на окуповані території в інтересах людей», – сказав він.

Резніков нагадав, що 10 числа планується відкриття двох пунктів перетину лінії розмежування в Луганській області – в Золотому та Щасті.

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«Ми можемо допомагати через поставки гуманітарних вантажів. Я дуже вдячний і ПРООН, і Червоному Хресту, і іншим гуманітарним організаціям. І ми поставили технічне завдання колегам, які готові працювати над підготовкою КПВВ в Щасті для того, щоб забезпечити можливість перетину КПВВ гуманітарним вантажам, навіть якщо буде обмеження перетину людей у зв’язку з обмеженнями карантинними», – зазначив він.

На питання, чи йдеться про українські чи міжнародні гуманітарні вантажі, Резніков відповів: «будь-які».

«Питання стоїть у тому, що гуманітарна допомога має бути. І не має значення, який прапор наклеєний на тому чи іншому ящику», – сказав урядовець.

Єдиний чинний КПВВ в Луганській області – в Станиці Луганській – лишається зачиненим до 15 листопада. Його закрили з 15 жовтня.

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