Угруповання «ЛНР», контрольоване Росією, не пропускає людей через нові КПВВ у Щасті і Золотому, розповіли Радіо Свобода в Луганському прикордонному загоні. 10 листопада влада України відкрила всі КПВВ на Донбасі, зокрема у Щасті та Золотому, і почала пропускати людей на нині непідконтрольну уряду територію. Однак бойовики російських гібридних сил завертають їх назад. Інформаційні ресурси угруповання «ЛНР» повідомили, що ці КПВВ не працюватимуть нібито через те, що «Київ змінив переговорну позицію і відмовився облаштовувати КПВВ у Щасті для проїзду автомобілів». Бойовики також вимагають щоб влада України узгодила з ними графік роботи пунктів пропуску.