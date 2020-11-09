Україна і Росія створюють «план» для закінчення війни на Донбасі

Росія і Україна покроково розписали, як закінчити війну на Донбасі. Позиції, здавалось би, відрізняються кардинально. З одного боку – «особливий статус» до 2050 року. З іншого – повернення Києву контролю над кордоном до виборів. Але попри це сторони вже визначили чотири нові ділянки розведення військ і планують відкрити два нові КПВВ на лінії розмежування – у Золотому і Щасті. Як там люди реагують на можливість поїхати в Луганськ і чи можна говорити про прогрес у Мінських переговорах? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Щастя до війни було супутником Луганська, а зараз перетворилось невелике містечко на краю лінії фронту. «Нічого нового, незвичайного. Звичайне сіре життя. Можливо, з відкриттям мосту щось зміниться, хоч трохи пожвавиться», – розповідає житель Щастя Артем Францев.



Міст, про який розповідає чоловік, – через річку Сіверський Донець. Вона на значній частині Луганської області розділяє українську армію і бойовиків. Тут 10 листопада повинен запрацювати пункт пропуску на окуповану територію. Крім Щастя дорогу через лінію розмежування планують відкрити у Золотому. В Луганській області поки що лише один КПВВ – в Станиці Луганській, на відміну від чотирьох в Донецькій.

«У мене батьки в Луганську залишились. Я останній раз був, мабуть, у 2016 році на ювілей батька. Ось маленька дитина, якоїсь їхати через Станицю, стояти там, немає ні можливості, ні великого бажання. Думаю, якщо буде міст тут, на місці, тоді так, значно частіше. Щонайменше бабу з дідом познайомлю з внуком», – розповідає Артем Францев.

У мене батьки в Луганську, останній раз був у 2016 році

«Людей більше буде, небезпека інфекції теж більша. А якщо всі умови створять, то, можливо, хоч якась робота з’явиться. Людям хоч прибиранням займатися чи чимось. З роботою у нас дуже погано, для молоді особливо», – оцінює перспективи відкриття КПВВ жителька Щастя Надія Бондаренко.

«Зараз дуже складно, дуже погано. Роботи немає, людей. Після обіду ось так виходиш на вулицю і не бачиш людей взагалі, один-два. Ось зараз вдень жваво більш-менш, а увечері – тиша», – додає жителька Щастя Валентина Фетісова.

Паралельно з КПВВ тут має запрацювати центр надання адміністративних послуг, пошта, медпункт і Ощадбанк. Інспектувати все це напередодні приїжджав президент України Володимир Зеленський.

За весь час війни багато хто, в тому числі офіційні особи, відкриття пункту пропуску в Щасті для України називали невигідним з військової точки зору. З тієї ж причини бойовики не погоджувались на КПВВ у Золотому.

«Відкриття в Щасті було б неможливе, якби бойовики не дали згоду на відкриття в Золотому. Я думаю, що це був компроміс між українською позицією і російською позицією», – вважає заступник директора Українського інститут досліджень екстремізму Богдан Петренко.

«Ми утримуємо позиції, ми для цього провели ряд відповідних заходів, що стосується підготовки до відкриття, готовності до відкриття КПВВ. І будьте впевнені, що всі ризики ми передбачили і прийняли всі відповідні заходи», – запевняє виконуючий обов’язки командуючого Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Ганущак.

Нові ділянки розведення

Українське командування також оприлюднило чотири нові ділянки, де запланували розведення військ. Три з них – в Луганській області – не дуже далеко від того ж таки Щастя.

Ця територія може опинитися в черговому «котлі»

«Якщо ми зменшуємо контингент військових в цій ділянці між Станицею і Щастям, то в разі наступальної операції, ця територія може опинитися в черговому «котлі», тому що дорога і міст у Щасті будуть відремонтовані під КПВВ і там може проходити якась техніка по цьому мосту. І от уявімо собі, з гори, з Луганська, вниз іде наступальна операція на Щастя, а Російська Федерація зі свого кордону запускає якісь там групи чи просто обстріли починає «градами», як вона це робила безпосередньо зі своєї території», – розповідає політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна.

Щодо розведення є ще одна цікава деталь. У жовтні Росія у тристоронній контактній групі представила свій покроковий план щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. У так званій «дорожній карті» вказані нові ділянки розведення військ. Вони повністю співпадають з тим, що зараз озвучило командування Об'єднаних сил.

Чи немає тут поступок з боку України? В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що нові ділянки розведення визначили уже давно.

«Те, що потім представники окупаційних режимів написали в так званій «дорожній карті», вказавши ці адреси, вони просто зробили те, що давно було вирішене до них. Єдине, що воно остаточно не затверджене в тристоронній контактній групі. А я просто хочу нагадати, що тристороння контактна група – це Російська Федерація, Україна і посередник ОБСЄ. Тому взяти чужу роботу і просто вказати як свою пропозицію – ну можемо тільки поаплодувати», – заявляє віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Ініціативи України і Росії

Так звана «дорожня карта» подається як ініціатива незаконних угруповань «ЛДНР», але підпис під документом стоїть представника Росії в ТКГ Бориса Гризлова. Загалом там 15 пунктів і звертає увагу, звичайно, бажання РФ закріпити особливий статус окупованих території в українській конституції до 2050 року.

В російському варіанті озвученому є певні компроміси

«В російському варіанті озвученому є певні компроміси. Наприклад, те, що вони відмовляються від своєї «державності». Те, що вони віддають, переходять від так званих «ДНР» і «ЛНР» до окремих районів Донецької області і окремих районів Луганської області. Те, що вони віддають Україні контроль за підприємствами, які були «націоналізовані». Але ці компроміси наступають після того, як буде виконане головне, наріжний камінь взагалі всіх цих перемовин – спочатку вибори, а потім контроль за кордоном», – розповідає Богдан Петренко.

Україна озвучила свій «план спільних кроків». Там навіть є дата виборів на окупованому Донбасі – 31 березня 2021 року. Але перед голосуванням мають бути розпущені незаконні збройні формування і Київ хоче взяти під контроль кордон з Росією.

«Це наша спроба продемонструвати, що Мінські угоди, якщо є шанс їх взагалі реалізувати, можуть бути реалізовані при виконанні певної черговості. І базовим блоком залишається вирішення безпекових питань.

Базовим блоком залишається вирішення безпекових питань

В першу чергу – це виведення іноземних військ, це роззброєння всіх незаконних збройних формувань, повна демілітаризація регіону, введення відповідної місії поліцейської, яка забезпечить охорону громадського порядку», – заявляє Олексій Резніков.

«Я думаю, що в українській делегації насправді чудово розуміють, що ці дати абсолютно нереалістичні і це робиться в принципі для того, щоб дати такий удар у відповідь Російській Федерації, висунути свої дуже високі вимоги, бо Росія, в своїй озвученій «ЛНР» і «ДНР», вона дуже високі вимоги до України висунула», – вважає Марія Золкіна.

Лінія розмежування на карантині

Щодо КПВВ у Щасті, то незважаючи на весь ажіотаж, незрозуміло чи відкриють його вчасно. У першу чергу через коронавірус. Сусідній пункт пропуску в Станиці Луганській вже декілька тижнів закритий на карантин.

У Донецькій області, наприклад в Бахмуті, звідки недалеко до окупованої Горлівки, КПВВ «Майорське» фактично не працює вже понад сім місяців.

Ринку узагалі немає, все у збиток

«Ринку узагалі немає, все у збиток, ні на продуктах, ні на одязі», – жаліється на закрите КПВВ Надія, продавець на ринку у Бахмуті.

«Просто жахливо, повністю збиток. Отак виходимо свіжим повітрям подихати», – додає її колега Інна.

«Люди звідти приїжджають сюди для чого? Для того, щоб отримати пенсії, правильно? Правильно! Моя особиста думка, якщо вже поставлені «кордони», якщо розставлені пріоритети, то краще б ці пенсії, які платять туди, хай додають нашим пенсіонерам, які проживають на території України, прописані на українській території, яка зараз визначена», – вважає жителька Бахмута Вікторія.



«Треба людей пропускати. Як це так? Їм треба і пенсію отримувати. Обов’язково треба людей пропускати, вони такі ж українці, як і ми», – не погоджується інша жителька Бахмута Ольга.

Уже цього тижня представлені плани України і Росії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі повинні обговорити на засіданні тристоронньої контактної групи.