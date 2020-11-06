«Йде по граблях Фокіна»: Кравчук анонсував вибори на Донбасі у 2021 році, але не узгодив це з Верховною Радою

Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який у разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Про це заявив голова делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук.

У Верховній Раді обурені. Кажуть: до того, як зробити таку заяву, Кравчук не узгоджував її з народними депутатами.

Віталій Безгін, член фракції «Слуга народу»:

Те, що голова нашого представництва в ТКГ дозволяє собі такі заяви, це, знову ж таки, наражає на небезпеку і владу, і взагалі дискредитує українських членів ТКГ. Бо якщо ти вже кажеш подібні речі, то маєш чітко, покроково розтлумачувати план. А зараз це виглядає знову, як медійний вкид.

Напевно, це трішки по граблях пана Фокіна в нас пішло. І, я думаю, що якщо у представників ТКГ є план (а він, вочевидь, є, тому що ми вже мали спілкування з паном Рєзніковим з цього приводу), то спочатку потрібно це, мабуть, проговорювати (бодай в закритому режимі) з парламентарями і тільки після цього робити якісь заяви, які, зокрема, носять контроверсійний характер.

Кравчук, звісно, ні з ким нічого не обговорював. І зараз ми з членами комітету обговорюємо позицію щодо спрямування листа з вимогою невідкладно презентувати цей план перед профільним комітетом у закритому режимі.

Юрій Бойко, співголова фракції «Опозиційна платформа – «За життя»:

Звісно, що ми за демілітаризацію.

Нам потрібно подивитись ці пропозиції. Ми у будь-якому випадку за політичне врегулювання і ми все для цього будемо робити, і будемо в парламенті ініціювати ці процеси.

Головне, щоб це була спільна позиція, погоджена з країнами-членами «нормандського формату», з невизнаними «республіками», і ми б рухались уперед.

Михайло Забродський, член фракції «Європейська солідарність»:

Це просто чергова спроба продемонструвати хоч якусь активність в ТКГ, тому що так званий «план Кравчука» (якщо взагалі можна оперувати таким поняттям), він є нічим іншим, як міксом з усіх пропозицій, які до цього вносились або окремо, або комплексно (як, наприклад, формула Штайнмайєра).

Єдине, що дійсно, заслуговує на увагу, це більш-менш чітко визначена дата проведення виборів (мається на увазі 31 березня наступного року). Хоча водночас виникають питання стосовно реалізації решти кроків цього плану. Наприклад, роззброєння незаконних збройних формувань: термін виконання цього заходу зазначений якось невизначено, як початок 2021 року. Що вважати початком року? І що пан Кравчук вважає початком року? Це дуже-дуже цікаве питання.

Валентин Наливайченко, член фракції «Батьківщина»:

Окуповані частини Донбасу мають бути деокуповані: тобто виведені війська агресора, як і спецслужби агресора. Друге питання – зброя і незаконні формування.

З вирішенням цих питань, тільки після цього можна і треба говорити. І не про вибори одразу, а про відновлення безпечного життя, відновлення фінансування цих регіонів, утворення ОТГ. Ось після цього можна буде проводити вибори.

Треба бути реалістом: для того, щоб відбулися вибори на Донбасі, ці території мають бути безпечні, мирні і без окупаційних військ.

А така заява, яка пролунала, на мій погляд, або не підготовлена, або не до кінця щира. Треба сказати щиро і чесно, яким чином буде досягнута не демілітиризація, а деокупація, тобто виведення військ агресора.

Роман Лозинський, член фракції «Голос»:

Очевидно, що будь-які плани в такий спосіб озвучені, вони не мають майбутнього.

Проведення виборів (комітет чітко заявив) не може мати місце одразу після повернення контролю за кордоном. Нам потрібно повернути контроль за кордоном, вивести війська і повернути вимушених тимчасових переселенців, повернути туди інформаційний і культурний простір, тому що українцям там промивали мізки (крім обстрілів – 6 років російської пропаганди).

В який спосіб вибори? Для чого: для того, щоб легітимізувати бойовиків? Щоб обрали вчорашніх терористів сьогоднішньою владою в Україні? Це хоче Кравчук, коли йому вночі щось наснилося, а на ранок він виходить з планом? Це не позиція держави Україна.

Це в барі обговорюють? В кафе? Вдома в Кравчука? Це незрозуміло. Хто це обговорює зрештою?

Тому, хай Кравчук не робить тих самих помилок, що Фокін, тому що закінчить так само, як Фокін: відставкою і забуттям в історії країни.