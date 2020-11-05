Донбас у 2050-му: чим відрізняються дорожні карти України і Росії

Голова делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив, що Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи. Сторінка контактної групи опублікували його ключові тези (але повного документу немає).

Раніше Кравчук анонсував, що Україна взяла тиждень на підготовку цього плану. Протягом цього тижня на Донбасі відбувся прицільний обстріл українських позицій, в результаті якого були вбиті двоє морський піхотинців:

Росія ж, у свою чергу, внесла у ТКГ свій документ минулої середи. Його ймовірну версію опублікувало видання «Страна». Цей план зачіпає Конституцію України та вимагає рішення від Верховної Ради, тоді як Росію як суб'єкта подій на Донбасі не згадує.

Радіо Донбас.Реалії порівнює пропозиції двох сторін конфлікту.

Україна:

Тези базуються на заяві Леоніда Кравчука та офіційної сторінки ТКГ

Спочатку відбувається повна демілітаризація окупованих українських територій: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року;

Взяття державного кордону під контроль;

До середини листопада – повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб, а до 15 грудня – остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом «усіх на всіх»;

Скасування владою Росії низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства;

Збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1500 осіб);

Після всього – підготовка та проведення виборів (крайній строк 31 березня 2021 року) на території ОРДЛО за окремим законом і за допомогою ОБСЄ.

Вільна економічна зона повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року.

Росія:

Тези базуються на імовірному документі, опублікованому виданням «Страна»

Жодних вимог до Росії;

Вимагається затвердження плану у Верховній Раді;

Після цього йде узгодження списків на обмін та сам обмін (протягом 15 діб);

Паралельно починається розведення сил і засобів у 4-х нових точках: Слов'яносербськ, Петрівка, Нижньотепле, Григорівка (узгодження цих ділянок вже підтверджене українською стороною);

Паралельно президентом вноситься проект змін до Конституції України щодо створення у складі України Окремих районів, термін дії – до 2050 року;

Разом з Конституцією ухвалюється новий Закон про особливий статус: він передбачає розміщення ЗСУ на території ОРДЛО лише за рішенням їхніх районних рад, заборону жителям інших регіонів збиратися в ОРДЛО на акції чисельністю понад 100 осіб, а також додаткові повноваження районних рад ОРДЛО порівняно з тими, що має решта адміністративних одиниць за законодавством України.

Наступне засідання тристоронньої контактної групи відбудеться 10 листопада. Україна до нього очікує реакції та пропозиції ОБСЄ до свого плану дій, який 5 листопада має бути надісланий координаторці ТКГ, спецпредставниці чинного голови ОБСЄ Гайді Грау.