(Друкуємо мовою оригіналу)

Сегодня – ровно сто дней объявленному 27 июля режиму тишины.

Сегодня истекает срок, в который украинская сторона собиралась огласить свою дорожную карту действий по Донбассу.

И сегодня же командование Операции объединенных сил заявило о новых согласованных точках разведения: это Григорьевка (Донецкая область), Нижнетеплое, Петровка и Славяносербск (Луганская область).

Неделя, которую брала украинская делегация для разработки дорожной карты, была насыщена военными происшествиями. Радио Донбасс.Реалии напоминает хронологию событий, которая может быть важна для понимания тактики Украины и России на Донбассе.

Связка первая: заявление Украины о дорожной карте – и убийства ее военных

В ночь с 29 на 30 октября гранатометным огнем были убиты двое морских пехотинцев у Водяного, это населенный пункт недалеко от оккупированный Пикуз на юге Донецкой области (о погибших – здесь, они в 2014-м выходили под украинским флагом из Крыма). Двое других военнослужащих на этом участке были ранены.

Как раз накануне, 28 октября, на заседании трехсторонней контактной группы Россия внесла свой проект дорожной карты по разблокированию мирных переговоров – а Украина ответила, что предложит свой.

Через день возможный российский вариант этой «карты» опубликовало издание «Страна». Россия не подтверждала подлинность документа, но глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук раскрыл, например, что в предложенной Россией дорожной карте есть прямые поручения Верховной Раде и президенту Украины, на что Украина не может пойти. В документе, опубликованном «Страной», они действительно есть. Здесь больше объяснений, что предлагает Киеву Кремль:

Позже Леонид Кравчук и в интервью «Интерфакс-Украина» заявил, что свой документ Украина внесет в трехстороннюю контактную группу через неделю.

Таким образом, прицельный обстрел по украинским позициям последовал за обменом этими заявлениями – и, фактически, сопровождал неделю, которую украинская сторона взяла на разработку документа.

Связка вторая: перемирие продолжается – и новые обстрелы

В отчете штаба ООС гибель военных под Водяным 29 октября назвали «обострением» ситуации на линии разграничения.

Из-за этого обострения была тут же созвана внеочередная трехсторонняя контактная группа. Она договорилась продолжить «всеобъемлющее перемирие» на Донбассе и обсудила меры для предотвращения нарушений в будущем.

«Украинская делегация потребовала от российской стороны и попросила представителей ОБСЕ принять немедленные меры по прекращению эскалации вооруженного конфликта, которая имеет признаки заранее спланированной», – заявили в украинской делегации.

Однако, сразу после этой договоренности обстрелы произошли снова. А 3 ноября военный под Новолуганским был ранен из АГС.

В целом, в октябре не было ни одного дня полной тишины. Другое дело, что чаще всего открытия огня российскими гибридными силами квалифицируется Украиной как неприцельное и провокативное.

Речь чаще всего идет о стрелковом оружии, противотанковых гранатометах и автоматических гранатометах типа АГС. С начала перемирия таких обстрелов мы насчитали около 200.

Случаются они практически вдоль всей линии разграничения, но есть и особо «горячие» участки. Обычно это точки вдоль западной границы Донецко-Горловской агломерации. Радио Донбас.Реалии в своих мониторингах бстрелой за это время отмечает как раз эти участки. Например, за период с 27 августа по 3 сентября и период с 14 до 21 октября.

Вот эти точки на картах:

Но бывают и случаи, когда украинские военные официально заявляют об ответном огне. Случается это тогда, когда, по утверждению штаба ООС, ведется прицельный огонь по украинским позициям, и он угрожает жизни военных. Происходит такое и в случае ранения или гибели украинских военнослужащих.

Убитых за сто дней перемирия – трое.

В то же время, в штабе ООС подчеркивают, что за сто дней до начала перемирия их было 17. То есть результат договоренностей есть.

О жертвах: напоминаем важную ситуацию месячной давности

6 сентября в районе Причепиловки в Луганской области был убит украинский военный (это первая жертва за период перемирия). Причиной гибели стал обстрел из стрелкового оружия. Практически одновременно с этим со стороны группировки «ДНР» прозвучали угрозы обстрелять позиции украинских морских пехотинцев в районе населенного пункта Шумы, расположенного между оккупированной Горловкой и подконтрольным украинским властям Торецком. По утверждению подконтрольных России формирований, украинская сторона в нарушение договоренностей продолжала возводить там укрепления.

После убийства военнослужащего была созвана ТКГ: Украина говорила, что по ее инициативе, а подконтрольные России группировки – что по их.

Но в результате переговоров стороны договорились об инспекции не того места, где был убит военный ВСУ, а в Шумах – где российская стороны высказывала претензии про окопы.

Инспекция в итоге все равно не состоялась: боевики нарушили режим тишины прямо во врема пребывания на позициях представителей ОБСЕ и Украина официально отказалась от этого шага.

Представитель оккупированных территорий от Украины в ТКГ Сергей Гармаш в интервью Радио Донбасс.Реалии высказал свое видение, почему перемирию, вопреки всему, считается действующим:

«Конец перемирия будет тогда, когда хотя бы одна из сторон заявит, что выходит из него. На сегодняшний день мы имеем факт нарушения перемирия. Как раз существование перемирия позволяет нам говорить о факте нарушения и привлечении к ответственности нарушителя», – сказал Гармаш.

Однако, ни от одной из западных институций не последовало никаких заявлений после гибели двоих военных 29 октября.

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Заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондарь так оценил текущее военное присутствие российских гибридных формирований на востоке Украины: «Противник есть, он остается и активно влияет на ситуацию – это, прежде всего, части 1-го и 2-го армейских корпусов на территории временно оккупированного Донбасса, в состав которых входят 12 боевых бригад и полков, общей численностью около 38 тысяч боевиков, до 480 танков, около 500 единиц бронированных машин, 870 артиллерийских систем, минометов и другая военная техника и вооружение», – озвучил Бондарь.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы запланировано на 10 ноября. В этот же день должны открыться два новых КПВВ с оккупированной территорией, о которых договорились ранее: в Золотом и Счастье.

Также Украина и Россия согласовали в контактной группе 4 новых участка разведения войск.

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