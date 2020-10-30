(Друкуємо мовою оригіналу)

10 ноября в Луганской области появятся два новых пункта пропуска через линию разграничения: в Золотом и Счастье. Первый, уже выстроенный, практически 5 лет не давали запустить российские гибридные силы, – а против второго последовательно выступала Украина, говоря, что он несет опасность: рядом стратегический объект. Что же повлияло на решение Украины? И куда девался карантин?



Об открытии новых КПВВ договорились участники Трехсторонней контактной группы, говорится на сайте президента. 6 ноября первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников собирается посетить эти контрольные пункты въезда/выезда для завершения организационных вопросов. Резников также пригласил спецпредставителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау посетить КПВВ совместно.

Какими будут эти КПВВ?

Пункт пропуска в Золотом рассчитан, как для пропуска пешеходов, так и автомобилей. А КПВВ в Счастье будет только пешеходным. Планируется, что как и на пункте пропуска в Станице Луганской, от места перехода в «серой зоне»" и до пункта проверки документов людей будет подвозить социальный транспорт.

Подпишитесь на нашу пятничную рассылку «Неделя на Донбассе». Все важное о регионе коротко – всего в одном письме в неделю!

КПВВ подготовят, но будут ли они работать?



15 октября в связи с пандемией Covid-19 был закрыт единственный на тот момент работающий пункт пропуска на Донбассе – в Станице Луганской. Изначально говорилось, что закрыли до конца октября, но уже в штабе ООС заявили, что продлили этот срок до 15 ноября. А что будет с КПВВ в Счастье и Золотом?

В пресс-центре штаба ООС говорят, что этот вопрос еще не решен. По словам начальника пресс-службы ООС Виктора Шубца, сейчас основная задача подготовить эти КПВВ к работе.

Будет ли КПВВ работать или нет, мы пока не готовы сказать

«Будет ли оно работать или нет, мы пока не готовы сказать. В Станице Луганской продлены карантинные мероприятия до 15 ноября. Я не готов пока сказать по Счастью. Сейчас работы продолжаются планово. Мы в графики вкладываемся. Все остальное – будет видно», – рассказал Виктор Шубец.

Пункт пропуска в Золотом был построен еще в 2016 году. Но он не работает из-за позиции пророссийских сил, которые настаивали на одновременном открытии пунктов пропуска в Золотом и Счастье.

До этого года создание пункта пропуска в Счастье называлось невозможным из-за проблем с безопасностью. В частности, категорически против была местная власть. Тогдашний заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявлял, что в Счастье находится Луганская ТЭС, которая на тот момент являлась единственным источником электроэнергии в регионе.

О нецелесообразности создания КПВВ в Счастье в марте этого года Радио Донбасс.Реалии говорил и бывший руководитель украинской стороны в Совместном центре по координации и контролю Александр Розмазнин. По его словам, слишком маленькое расстояние отделяет на этом участке позиции незаконных вооруженных формирований и украинских военных.

Безопасно ли это сейчас? Вот что ответил на этот вопрос руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай месяц назад, когда начинались работы в Счастье.

Если мы не будем двигаться в сторону примирения, то ничего не сдвинется с места

«Ну если трехсторонняя контактная группа решила, если военные предоставили нам возможность строить... Да, ситуация еще напряжена. Но если мы не будем двигаться в сторону примирения, то ничего не сдвинется с места», – говорил Сергей Гайдай.

Что думаю в Счастье об открытии КПВВ?

Жители города по-разному относятся к возможному появлению КПВВ. В большинстве своем выступают за это, говорит местная жительница Галина Калинина. У кого-то родственники на неподконтрольной территории, и так будет проще к ним ездить. Есть и те, кто видит выгоду в наплыве людей в город, так как на этом можно будет заработать.

Но есть и те, кто против открытия. Галина как раз одна из них. По ее словам, открытие КПВВ в Счастье может привести к повышению цен, отсутствию денег в банкоматах, а также очередям в банках. Но больше всего вопросов к безопасности.

Никто не застрахован от терактов, диверсантов и похищения людей

«Открытие КПВВ – это отвод войск. Сейчас будут настаивать на том, чтобы отвели. Да, у нас есть пограничники тут. Но, например, военные у нас охраняют станцию (Луганская ТЕС – ред.). Если все это отведут, то может быть все, что угодно. Никто не застрахован от терактов, диверсантов и похищения людей», – говорит Галина Калинина.

Ранее в штабе Операции объединенных сил заявляли, что ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда в Счастье – 10-15 тысяч человек в сутки.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ: