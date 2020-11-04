Жодного дня тиші, два вбитих та нові КПВВ в пандемію: жовтень на сході

Перемир'я триває, а обстрілів на сході України – більшає. У жовтні не було жодного дня, щоб на Донбасу не обстріляли українські позиції. Крім того, збільшилась кількість загиблих. Тим часом, депутати від «Слуги народу» з’їздили подивитися на Донбас «що та як там», а в українському уряді обіцяють вже за тиждень відкрити нові КПВВ, хоча єдиний наразі робочий – закритий на карантин. Це щомісячний аналіз ситуації зоні ООС від Радіо Донбас.Реалії.

Жодного дня тиші (але ОБСЄ не згодна)

Вперше з початку перемир'я (воно діє з 27 липня) місяць виявився повністю нетихим: не було жодного дня без пострілів по українських військових.

За інформацією штабу ООС, який підраховує обстріли за кількістю випадків відкриття вогню, у жовтні сталося 97 обстрілів, що майже вдвічі більше, ніж у вересні – 55. У серпні фіксували 48.



А ось за даними із звітів ОБСЄ, єдина дата, коли обстрілів організація не зафіксувала – це 30 жовтня. Нагадаємо, що спеціальна моніторингова місія підраховує обстріли за кількістю випущених снарядів і черг із автоматичної зброї. Загалом у жовтні, за інформацією ОБСЄ, було здійснено 568 обстрілів, що на 32 менше, ніж у вересні. Найбільш активною зоною була Донецька область. 15 жовтня тут зафіксовано 60 обстрілів.

При цьому в ОБСЄ інформують, що проблеми з пересуванням через заборони угруповання «ЛДНР», а також обстріли безпілотників значно обмежують можливості місії з моніторингу та звітування про безпекову ситуацію.

Загинуло двоє військовослужбовців (у вересні – один)

Навесні 2014 року, коли Росія анексувала Крим, морські піхотинці вийшли на материкову частину і продовжили службу у 36 окремій бригаді морської піхоти. Серед них були Михайло Старостін і Володимир Бондарюк.

У ніч на 30 жовтня через прицільний гранатометний обстріл (так каже командування ООС) з боку угруповання «ДНР» біля села Водяне на півдні Донеччини вони загинули.

Михайло Старостін, позивний «Тихий»

Старший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Михайло Старостін народився 14 червня 1990 року в Новорайську Бериславського району Херсонської області.

За спогадами вчителів та шкільних друзів, завжди мріяв стати військовим. Реалізував дитячі бажання у 2010 році, коли пішов служити за контрактом до 36 бригади берегової охорони в Криму.

Після анексії Криму залишився під синьо-жовтим стягом та захищав українську територію вже на сході, побував у багатьох гарячих точках Донбасу.

«Нас формували на основі 1-го батальйону морської піхоти. Перше місце, куди ми потрапили, – це під Гранітне. Кожен день під мінометними обстрілами… окопи були мілкі, і вкопуватися далі було просто нереально – ми стояли просто на пласту каменю», – розповідав у 2017 році сам Михайло.

Його позивний «Тихий» повністю показував його характер: за спогадами побратимів, Михайло був спокійним, врівноваженим, ніколи не підвищував голос, з посмішкою реагував на будь-які перепони – і нього можна було покластися.

Поховали Старостіна у рідному Новорайську. У нього залишились мати, дружина і три сестри.

Володимир Бондарюк, позивний «Піндос»

Володимир Бондарюк йти у спепризначенці не збирався, взагалі не бачив себе військовим. Проте все змінилося, коли поспілкувався з рідним дядьком, який і подарував диск про спецназ.

Після навчального центру хлопець потрапив служити в Крим, кулеметником у гірсько-піхотний батальйон, далі – анексія Криму і вибір бути в Україні. Потім поїхав на Донбас.



«Наприкінці 2015-го я приїхав з Литви, зі школи інструкторів у Понівєжесі, де вивчав бій у місті, штурм будівель. Наш старшина підійшов до мене і каже жартома: «Ну все, Вовчику, ти пройшов школу НАТО, тепер ти як універсальний солдат і Рембо водночас. Буду тебе називати «Піндосом». Відтоді і причепилось…», – цитує Михайла «Армія Інформ».

Поховали морпіха у Кам’яному Мості Миколаївської області. У загиблого залишилися батьки, дружина, донька і брат, який теж захищає Україну. Свою дружину Бондарюк називав справжнім героєм та мріяв, що обов'язково поїде з нею та донькою у звільнений Крим.

Нагадаємо, у вересні загинув один український воїн, а в серпні не було зафіксовано втрат серед бійців взагалі.

Також у наслідок бойових дій було поранено 4 солдати за місяць. У вересні – 10, у серпні – 2.



Ще одна втрата жовтня – 26-річний боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Фарина, якого було поранено ще 20 квітня. За пів року боротьби з наслідками тяжкого поранення він переніс понад 20 операцій. Увесь час поряд із ним у Київському військовому госпіталі був батько, який нещодавно поховав дружину. Сподівався, що син буде сильнішим за смерть, але 11 жовтня Олександра не стало. Поховали воїна на Алеї Слави цвинтаря в Раковому під Хмельницьким.

Втрати російських гібридних сил

У розвідці Об'єднаних сил заявляють, за минулий місяць загинув 51 представник російських гібридних військ на Донбасі, 113 – поранені та травмовані. Також військовослужбовці ООС знищили 10 одиниць техніки противника - міномет калібру 120 мм, дві бойові машини піхоти, два МТЛБ, безпілотний літальний апарат та чотири військові автомобілі.

Депутати на Донбасі

120 з 246-ти депутатів фракції «Слуга народу» напередодні місцевих виборів на добу вирушили на Донбас, щоб «дізнатися, що там відбувається». За словами голови фракції Давида Арахамія, народні депутати спілкувалися як з військовими, так і місцевими жителями, а за підсумками поїздки з'явиться законопроект про «системні зміни, які необхідно робити в армії».

Нові КПВВ

Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі домовилася відкрити нові пункти пропуску в Золотому та Щасті Луганської області 10 листопада.

Пункт пропуску в Золотому розрахований на пропуск як пішоходів, так і автомобілів. А КПВВ в Щасті буде тільки пішохідним. Планується, що від місця переходу в «сірій зоні» і до пункту перевірки документів людей буде підвозити соціальний транспорт.

Наразі у Луганській області поки діє лише один пункт пропуску – у Станиці Луганській. Він пішохідний. При цьому через пандемію коронавірусу цей пункт пропуска закрито до 15 листопада.

Важливо:

З початку 2020 року внаслідок бойових дій загинули 55 українських воїнів.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік під час свого звернення до постійної ради ОБСЄ заявив, що після початку дії додаткових заходів 27 липня жодного цивільного не було вбито чи поранено внаслідок обстрілів чи перестрілок.

При цьому в сепаратистських пабліках підконтрольні Росії угруповання «ЛДНР» стверджують, що у селищі біля Горлівки було вбито трьох цивільних мінами, які з дрона скинули українські військові.

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