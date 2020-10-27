Бойовики не пропускають спостерігачів ОБСЄ на окуповану територію – прикордонники

Бойовики продовжують перешкоджати діяльності спостерігачів СММ ОБСЄ, не пропускаючи їх на непідконтрольну Києву територію. Про це розповів начальник Краматорського прикордонного загону Ігор Заруднєв.

«Відповідно рішення командувача Об'єднаних сил, відкритими для перетину лінії розмежування залишаються КПВВ «Мар’їнка» та «Новотроїцьке». Проте рух через КПВВ «Мар’їнка» повністю заблокований з боку окупантів. Рух через КПВВ «Новотроїцьке» вони дозволяють лише двічі на тиждень», – зазначив Заруднєв.

За його словами, поки жоден спостерігач ОБСЄ не зміг перетнути лінію розмежування у бік тимчасово окупованих територій.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.