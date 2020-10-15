Україна закликала держави-учасниці ОБСЄ приєднатися до платформи з деокупації Криму

Україна закликає країни-учасниці ОБСЄ приєднатися до платформи з деокупації анексованого Росією Криму. Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ 15 жовтня заявив постій представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, повідомляє «Укрінформ».

«Дозвольте поінформувати вас, що Україна виступила з пропозицією нового консультаційного та координаційного формату – Кримської платформи – з метою підвищення ефективності міжнародної відповіді на тривалу окупацію Криму», – заявив Цимбалюк.

Він зазначив, що нова платформа має зосередити у собі всі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання у межах міжнародних організацій, включаючи ОБСЄ, інші міжнародні урядові та неурядові форуми.

За словами дипломата, ОБСЄ вже залучена до врегулювання конфлікту на Донбасі через діяльність спостерігачів та у ТКГ, але у доступі до окупованого Криму Росія міжнародним організаціям відмовляє.

«Публічні заяви та позиції важливі, щоб держава-агресор знала, що про її дії не забувають і на них чекає адекватна реакція», – наголосив Цимбалюк.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з високим представником Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем наголосив на необхідності постійного майданчика, де б обговорювалася деокупація Криму.