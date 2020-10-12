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12 жовтня 2020, Київ 16:01
Новини | Політика

Польща зацікавлена в участі у платформі з деокупації Криму – спільна заява

Дуда та Зеленський виступили зі спільною заявою

Польща зацікавлена в участі у міжнародній платформі з деокупації Криму. Про це йдеться у спільній заяві президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди за підсумками візиту останнього в Україну, повідомляє Офіс президента.

«Республіка Польща висловлює зацікавленість щодо взаємодії з Україною у межах міжнародної платформи з деокупації Автономної Республіки Крим», – мовиться у повідомленні.

Президент Польщі Анджей Дуда 12 жовтня прибув до України та вшанував у Биківні на Київщині пам’ять убитих поляків.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з високим представником Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем наголосив на необхідності постійного майданчика, де б обговорювалася деокупація Криму.

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