В офісі Зеленського розповіли про деталі візиту президента Польщі в Україну

Президент України Володимир Зеленський і президент Республіки Польща Анджей Дуда спільно візьмуть участь у бізнес-форумі, присвяченому розвитку портової інфраструктури Одеси. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, інформує 11 жовтня офіційне інтернет-представництво глави держави.

«Ми з вами знаємо про візит Президента Польщі Дуди у понеділок-вівторок в Україну. Президент буде не лише у Києві, а й разом з Президентом Зеленським відвідає Одесу, де буде окремо проведено бізнес-захід, спрямований на інфраструктурну тематику Одеси», – сказав Жовква.

За його словами, під час візиту президента Польщі буде підписано двосторонні угоди, які стосуються розвитку морської інфраструктури.

«Ми продовжуємо економічну тематику діалогу з Польщею. Говоримо не лише про політику, не лише про історичне минуле, про яке теж буде йтися, а й про наші економічні зв’язки», – наголосив Жовква.

Раніше про деталі перебування польського лідера в Україні проінформував голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський. Він вказав, що в центрі уваги будуть також питання регіональної безпеки та спільної історії України та Польщі.

«Багато уваги буде присвячено майбутньому також нашого регіону, зокрема ситуації у Білорусі. Ми знаємо, що сьогодні і Білорусь, і Україна є нестабільними елементами на мапі європейської безпеки. Тому важливо поговорити на ці теми. Також відбудуться двосторонні переговори на історичні теми, про співпрацю у галузі пам’яті та її вшанування», – сказав Щерський.

Президент Польщі Анджей Дуда 11–13 жовтня перебуватиме з офіційним візитом в Україні.