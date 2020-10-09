Дуда розпочне офіційний візит в Україну з відвідання меморіалу в Биківні

Президент Польщі Анджей Дуда 11 жовтня розпочне свій триденний візит в Україну вшануванням пам'яті польських жертв радянських злочинів на військовому кладовищі у Биківні під Києвом, інформує Польське радіо.

«Вшанування жертв Катинського злочину, розмови про безпеку в регіоні та економічні питання будуть головними пунктами офіційного візиту президента Польщі Анджея Дуди в Україну», – ідеться в повідомленні.

Голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський повідомив, що буде темою переговорів Анджея Дуди із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

«Багато уваги буде присвячено майбутньому також нашого регіону, зокрема ситуації у Білорусі. Ми знаємо, що сьогодні і Білорусь, і Україна є нестабільними елементами на мапі європейської безпеки. Тому важливо поговорити на ці теми. Також відбудуться двосторонні переговори на історичні теми, про співпрацю у галузі пам’яті та її вшанування», – сказав Щерський.

У другий день візиту президенти двох держав візьмуть участь в українсько-польському економічному форумі в Одесі. Там Польська нафтогазова компанія (PGNiG) підпише угоду, що відкриє їй шлях до участі в приватизації енергетичного та газового сектора в Україні. Другу угоду підпишуть порти в Одесі та Ґданську.

Також Дуда відкриє перед посольством Польщі в Києві пам’ятник народженій в Україні героїні «Солідарності» Анні Валентинович.

Візит польського лідера в Україну завершиться опівдні у вівторок, 13 жовтня.