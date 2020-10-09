Зеленський і Дуда зустрінуться в Києві 12 жовтня – ОП

Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня зустрінеться зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Києві з офіційним візитом, повідомляє пресслужба українського президента.

«За результатами переговорів голів держав буде підписано низку двосторонніх документів», – йдеться в повідомленні.

13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу й візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму, додали в ОП.

У вересні президент України Володимир Зеленський закликав свого польського колегу Анджея Дуду внести до реєстру військових поховань і відновити «легальну українську могилу на горі Монастир біля села Верхрати».

Як повідомила пресслужба українського голови держави, про це йшлося під час телефонної розмови двох президентів.

У відповідь президент Польщі тоді зауважив, що сподівається, що вже до наступної зустрічі голів держав це питання «буде знято з порядку денного».

Тоді ж Дуда прийняв запрошення відвідати Україну з візитом у жовтні.