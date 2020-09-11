Зеленський закликав Дуду відновити зруйнований вандалами пам’ятник воїнам УПА на горі Монастир

Президент України Володимир Зеленський закликав свого польського колегу Анджея Дуду внести до реєстру військових поховань і відновити «легальну українську могилу на горі Монастир біля села Верхрати».

Як повідомила пресслужба українського голови держави, про це йшлося під час телефонної розмови двох президентів.

«Президент Польщі зауважив, що сподівається, що вже до наступної зустрічі голів держав це питання буде знято з порядку денного», – йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби Зеленського, Дуда прийняв його запрошення відвідати Україну з візитом у жовтні цього року.

У січні цього року поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства у Польщі невідомі знищили надмогильну таблицю воякам Української повстанської армії (УПА), а також викинули вишивані рушники, які прив’язали на деревах представники польських середовищ, які восени вшанували загиблих українців. Об’єднання українців у Польщі заявило про черговий акт вандалізму.

На горі Монастир, що поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства (район прикордоння) поховані 62 упівці – це жителі навколишніх сіл, які загинули у лісах 2-3 березня 1945 року в бою з НКВД. На братській могилі у 1993 році, за погодження і фінансування польської влади, встановили пам’ятник – хрест та інформаційну таблицю з іменами загиблих.

Це вдруге могила на горі Монастир була пошкоджена. У 2015 році невідомі особи розтрощили надмогильну таблицю, а хрест облили червою і білою фарбами.