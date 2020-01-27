Зеленський – Дуді: Польща має відновити зруйновану меморіальну дошку з іменами вояків УПА

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща має відновити знищену нещодавно пам’ятну дошку з іменами вояків УПА, які загинули у боях із НКВС у 1945 році, на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві Польщі.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою 27 січня у місті Освенцим (Польща) перед початком урочистих заходів, присвячених 75-й річниці звільнення нацистського концтабору «Аушвіц».

«Україна розблокувала (у 2019 році – ред.) мораторій на пошукові роботи (така заборона була запроваджена у 2017 році, коли у Польщі, в селі Грушовичі знесли український пам’ятник воякам УПА – ред.). Польські експерти провели перші розкопки у Львівській області. Наступним кроком буде відновлення польською стороною пошкодженої української могили на горі Монастир і взяття її під захист», – заявив президент України.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, також однією з головних тем розмови Зеленського і Дуди була ситуація на Донбасі.

Анджей Дуда наголосив, що позиція Польщі однозначна, щоб Росія припинила порушення міжнародного права на території Донецької, Луганської областей і в Криму, і щоб була відновлена повна територіальна цілісність України. Також йшлося і про повернення українських полонених із Росії і про хід «нормандських переговорів».

Під час різдвяних свят на горі Монастир, поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства невідомі знищили надмогильну таблицю 62 воякам УПА, а це жителі навколишніх сіл, які загинули у лісах 2–3 березня 1945 року в бою з НКВС, а також викинули вишивані рушники, які прив’язали на деревах представники польських середовищ на вшанування восени померлих. Цей черговий акт вандалізму засудили у Польщі й Україні.

У 2015 році на цьому місці поховання вже було здійснено акт вандалізму – хрест і таблицю облили фарбою і розтрощили дошку з іменами.

Український президент 27 січня у Польщі бере участь у заходах з нагоди 75-ої річниці звільнення концтабору «Аушвіц».