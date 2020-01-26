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26 січня 2020, Київ 20:21
Новини | Політика

Зеленський почав візит до Польщі

Зеленський візьме участь у пам’ятних заходах в Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау

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Президент України Володимир Зеленський почав дводенний робочий візит до Польщі.

«Глава держави візьме участь у пам’ятних заходах в Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Програмою візиту також передбачена зустріч Володимира Зеленського з Президентом Польщі Анджеєм Дудою», – повідомив Офіс президента.

В Аушвіці у роки Другої світової війни, за оцінками, загинули понад мільйон людей, більшість з яких становили євреї. Загалом під час Голокосту нацисти і їхні спільники вбили шість мільйонів євреїв.

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